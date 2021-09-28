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Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса
Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса - РИА Новости, 28.09.2021
Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса
Власти Великобритании привели в состояние повышенной готовности военных в рамках мер по борьбе с топливным кризисом, сообщает министерство по бизнесу,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:42
2021-09-28T03:08
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Власти Великобритании привели в состояние повышенной готовности военных в рамках мер по борьбе с топливным кризисом, сообщает министерство по бизнесу, энергетике и промышленности.Ранее газета Times писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. План на случай непредвиденных обстоятельств, который получил название "Операция Эскалин", будет введен в действие, только если ситуация значительно ухудшится.Как заявил министр обороны Бен Уоллес, военные пройдут специальную подготовку и "помогут уменьшить уровень транспортной нагрузки там, где она больше всего ощущается".Власти также освободили водителей грузовых автомобилей от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав, так как процедура занимает три дня. Права, действие которых истекает в период с 27 сентября по 31 декабря, продлеваются до 31 января 2022 года.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к закрытию некоторых автозаправочных станций. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на уверения властей, что проблем с запасами топлива нет.В субботу правительство приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающих в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье решило временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.Крупнейшие нефтяные компании Британии заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней.
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в мире, великобритания
02:42 28.09.2021 (обновлено: 03:08 28.09.2021)
 
Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса

В Британии одобрили "Операцию Эскалин" с привлечением военных на фоне топливного кризиса

© REUTERS / Carl RecineПлакат "Извините, нет топлива" на заправочной станции Hilltop Garage в Ротли, Лестершир, Великобритания
Плакат Извините, нет топлива на заправочной станции Hilltop Garage в Ротли, Лестершир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Carl Recine
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ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Власти Великобритании привели в состояние повышенной готовности военных в рамках мер по борьбе с топливным кризисом, сообщает министерство по бизнесу, энергетике и промышленности.
Ранее газета Times писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. План на случай непредвиденных обстоятельств, который получил название "Операция Эскалин", будет введен в действие, только если ситуация значительно ухудшится.

"Британские военные водители бензовозов будут приведены в состояние готовности для доставки топлива туда, где оно наиболее необходимо. Они также будут обеспечивать высокий уровень обеспечения топливом", - говорится в заявлении ведомства.

Как заявил министр обороны Бен Уоллес, военные пройдут специальную подготовку и "помогут уменьшить уровень транспортной нагрузки там, где она больше всего ощущается".
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Власти также освободили водителей грузовых автомобилей от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав, так как процедура занимает три дня. Права, действие которых истекает в период с 27 сентября по 31 декабря, продлеваются до 31 января 2022 года.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к закрытию некоторых автозаправочных станций. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на уверения властей, что проблем с запасами топлива нет.
В субботу правительство приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающих в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье решило временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.
Крупнейшие нефтяные компании Британии заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней.
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