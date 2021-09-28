https://ria.ru/20210928/bazy-1752148848.html
Песков отказался комментировать публикацию WSJ о российских базах
Песков отказался комментировать публикацию WSJ о российских базах - РИА Новости, 28.09.2021
Песков отказался комментировать публикацию WSJ о российских базах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:56
2021-09-28T12:56
2021-09-28T12:56
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана."Я оставлю без ответа ваш вопрос", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.Ранее газета Wall Street Journal написала, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, утверждает издание.
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в мире, сша, дмитрий песков, вооруженные силы сша, центральная азия, марк милли, россия
Песков отказался комментировать публикацию WSJ о российских базах
Песков отказался комментировать публикацию WSJ о желании США использовать российские базы