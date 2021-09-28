https://ria.ru/20210928/bazy-1752148848.html

Песков отказался комментировать публикацию WSJ о российских базах

Песков отказался комментировать публикацию WSJ о российских базах - РИА Новости, 28.09.2021

Песков отказался комментировать публикацию WSJ о российских базах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:56

2021-09-28T12:56

2021-09-28T12:56

в мире

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дмитрий песков

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марк милли

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана."Я оставлю без ответа ваш вопрос", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.Ранее газета Wall Street Journal написала, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, утверждает издание.

https://ria.ru/20210928/bazy-1752115915.html

сша

центральная азия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дмитрий песков, вооруженные силы сша, центральная азия, марк милли, россия