https://ria.ru/20210928/bazy-1752103165.html

WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Средней Азии

WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Средней Азии - РИА Новости, 28.09.2021

WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Средней Азии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:28

2021-09-28T07:28

2021-09-28T07:36

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на встрече, прошедшей на прошлой неделе, возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Герасимов и Милли провели встречу на территории резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы Хельсинки. На встрече, в частности, обсуждалось снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер, сообщили журналистам в российском Минобороны.По данным WSJ, Герасимов не дал каких-либо обещаний американскому генералу. По информации издания, поводом для обсуждения данного вопроса стал поиск администрацией президента Джо Байдена новых возможностей для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в Афганистане после вывода оттуда американских военных.При этом, как напомнило издание, конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное взаимодействие с российским Минобороны.Базы США в Средней АзииРанее СМИ писали, что данная тема могла подниматься на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне, Кремль это не комментировал. Так, в конце августа WSJ сообщало со ссылкой на источники, что Путин во время встречи с Байденом высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах.Последние события в Афганистане не изменили мнения России о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит интересам Москвы и не способствует безопасности региона, об этом WSJ тогда же заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков."Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединенных Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и/или их соседей. Это было бы, безусловно, не в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни", - цитирует The Wall Street Journal комментарий Рябкова, полученный изданием по электронной почте.В прошлом США использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.Ситуация в АфганистанеВ начале августа движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, поспешный уход войск США и НАТО из страны проходил без осмысления последствий, там осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210924/razgovor-1751670457.html

https://ria.ru/20210926/erdogan-1751909507.html

https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html

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в мире, сша, финляндия, узбекистан, афганистан, джо байден, сергей рябков, министерство обороны сша, валерий герасимов, вооруженные силы сша, марк милли, россия