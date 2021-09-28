https://ria.ru/20210928/baza-1752099666.html

WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии

WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии - РИА Новости, 28.09.2021

WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T04:48

2021-09-28T04:48

2021-09-28T05:10

в мире

сша

джо байден

вооруженные силы сша

вооруженные силы рф

ллойд остин

марк милли

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747646764_0:0:1976:1112_1920x0_80_0_0_552f225e361828719c71e893e7fc8872.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на встрече, состоявшейся на прошлой неделе, возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее СМИ писали, что эта тема могла подниматься на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне, Кремль это не комментировал.Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, утверждает издание.По данным WSJ, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране.При этом издание напоминает, что конгресс США уже несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны.На прошлой недели в Минобороны России сообщили, что Герасимов и Милли провели переговоры в Финляндии, в ходе которых, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча, как отмечалось, носила конструктивный характер.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора также высоко оценили итоги встречи Герасимова и Милли.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/bazy-1750526020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/slezhka-1741724546.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, ллойд остин, марк милли, россия