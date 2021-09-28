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WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии - РИА Новости, 28.09.2021
WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T04:48
2021-09-28T05:10
в мире
сша
джо байден
вооруженные силы сша
вооруженные силы рф
ллойд остин
марк милли
россия
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на встрече, состоявшейся на прошлой неделе, возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее СМИ писали, что эта тема могла подниматься на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне, Кремль это не комментировал.Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, утверждает издание.По данным WSJ, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране.При этом издание напоминает, что конгресс США уже несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны.На прошлой недели в Минобороны России сообщили, что Герасимов и Милли провели переговоры в Финляндии, в ходе которых, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча, как отмечалось, носила конструктивный характер.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора также высоко оценили итоги встречи Герасимова и Милли.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/bazy-1750526020.html
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в мире, сша, джо байден, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, ллойд остин, марк милли, россия
04:48 28.09.2021 (обновлено: 05:10 28.09.2021)
 
WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии

WSJ: США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве
Брифинг Минобороны РФ для иностранных военных атташе в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на встрече, состоявшейся на прошлой неделе, возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее СМИ писали, что эта тема могла подниматься на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне, Кремль это не комментировал.
Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, утверждает издание.
По данным WSJ, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране.
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При этом издание напоминает, что конгресс США уже несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны.
На прошлой недели в Минобороны России сообщили, что Герасимов и Милли провели переговоры в Финляндии, в ходе которых, в частности, обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча, как отмечалось, носила конструктивный характер.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора также высоко оценили итоги встречи Герасимова и Милли.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСШАДжо БайденВооруженные силы СШАВооруженные силы РФЛлойд ОстинМарк МиллиРоссия
 
 
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