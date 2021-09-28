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В конгрессе США Байдена обвинили в превращении Земли в очень опасное место
В конгрессе США Байдена обвинили в превращении Земли в очень опасное место - РИА Новости, 28.09.2021
В конгрессе США Байдена обвинили в превращении Земли в очень опасное место
Несмотря на утверждения Джо Байдена о готовности США возглавить международную борьбу с вызовами современности он де-факто делает наш мир еще более опасным. Об... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:25
2021-09-28T17:25
в мире
сша
талибан
афганистан
тайвань
джо байден
северный поток — 2
keystone
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Несмотря на утверждения Джо Байдена о готовности США возглавить международную борьбу с вызовами современности он де-факто делает наш мир еще более опасным. Об этом пишет конгрессмен Крис Стюарт в статье для The Hill.Как отмечает автор, пока талибы (члены террористической организации, запрещенной в России) арестовывают, пытают и убивают мирных афганцев, которые в течение многих лет сражались с американским военными бок о бок, администрация президента США называет их "стратегическими партнерами".И подобное поведение не оканчивается на ситуации в Афганистане, пишет Стюарт.Так, по его словам, Китай недавно начал проводить военные учения недалеко от Тайваня, что говорит о его планах активизировать усилия по возвращению этой территории.Кроме того, он обратил внимание на ситуацию с проектом "Северный поток – 2". По словам политика, глава Белого дома "расчистил путь" для российского трубопровода, который будет стимулировать экономику конкурента США и увеличит его способность манипулировать американскими партнерами в Западной Европе.Вместе с тем сенатор напоминает и о внутренних проблемах США, в которых, как он считает, также виноват Байден. Речь идет о решении американского лидера отказаться от строительства трубопровода Keystone XL и отменить ограничения на продажу иранской нефти."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против реализации проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита сырья, и заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу США. Последние неоднократно вводили санкции, тогда как Германия и Австрия оказывали поддержку Москве.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" преследует только коммерческие цели, а власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину.
https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html
https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html
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сша
афганистан
тайвань
россия
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в мире, сша, талибан, афганистан, тайвань, джо байден, северный поток — 2, keystone, россия
17:25 28.09.2021
 
В конгрессе США Байдена обвинили в превращении Земли в очень опасное место

Сенатор Крис Стюарт: действия президента США Джо Байдена делают мир опаснее

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Несмотря на утверждения Джо Байдена о готовности США возглавить международную борьбу с вызовами современности он де-факто делает наш мир еще более опасным. Об этом пишет конгрессмен Крис Стюарт в статье для The Hill.
Как отмечает автор, пока талибы (члены террористической организации, запрещенной в России) арестовывают, пытают и убивают мирных афганцев, которые в течение многих лет сражались с американским военными бок о бок, администрация президента США называет их "стратегическими партнерами".
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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И подобное поведение не оканчивается на ситуации в Афганистане, пишет Стюарт.
Так, по его словам, Китай недавно начал проводить военные учения недалеко от Тайваня, что говорит о его планах активизировать усилия по возвращению этой территории.
"Если Байден не внесет фундаментальные изменения в конституцию США, вряд ли можно ожидать каких-то действий с его стороны для защиты острова", – заключил Стюарт.
Кроме того, он обратил внимание на ситуацию с проектом "Северный поток – 2". По словам политика, глава Белого дома "расчистил путь" для российского трубопровода, который будет стимулировать экономику конкурента США и увеличит его способность манипулировать американскими партнерами в Западной Европе.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2"
Вместе с тем сенатор напоминает и о внутренних проблемах США, в которых, как он считает, также виноват Байден. Речь идет о решении американского лидера отказаться от строительства трубопровода Keystone XL и отменить ограничения на продажу иранской нефти.
"Когда цены на энергоресурсы стали расти, что было неизбежно, он пошел к нашим зарубежным конкурентам и попросил их увеличить производство, чтобы исправить его ошибки", – пишет Стюарт, заключив, что такие действия не только уничтожили рабочие места, но и усилили внешних врагов.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против реализации проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита сырья, и заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу США. Последние неоднократно вводили санкции, тогда как Германия и Австрия оказывали поддержку Москве.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" преследует только коммерческие цели, а власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
 
В миреСШАТалибанАфганистанТайваньДжо БайденСеверный поток — 2KeystoneРоссия
 
 
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