https://ria.ru/20210928/bayden-1752194022.html

В конгрессе США Байдена обвинили в превращении Земли в очень опасное место

В конгрессе США Байдена обвинили в превращении Земли в очень опасное место - РИА Новости, 28.09.2021

В конгрессе США Байдена обвинили в превращении Земли в очень опасное место

Несмотря на утверждения Джо Байдена о готовности США возглавить международную борьбу с вызовами современности он де-факто делает наш мир еще более опасным. Об... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:25

2021-09-28T17:25

2021-09-28T17:25

в мире

сша

талибан

афганистан

тайвань

джо байден

северный поток — 2

keystone

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Несмотря на утверждения Джо Байдена о готовности США возглавить международную борьбу с вызовами современности он де-факто делает наш мир еще более опасным. Об этом пишет конгрессмен Крис Стюарт в статье для The Hill.Как отмечает автор, пока талибы (члены террористической организации, запрещенной в России) арестовывают, пытают и убивают мирных афганцев, которые в течение многих лет сражались с американским военными бок о бок, администрация президента США называет их "стратегическими партнерами".И подобное поведение не оканчивается на ситуации в Афганистане, пишет Стюарт.Так, по его словам, Китай недавно начал проводить военные учения недалеко от Тайваня, что говорит о его планах активизировать усилия по возвращению этой территории.Кроме того, он обратил внимание на ситуацию с проектом "Северный поток – 2". По словам политика, глава Белого дома "расчистил путь" для российского трубопровода, который будет стимулировать экономику конкурента США и увеличит его способность манипулировать американскими партнерами в Западной Европе.Вместе с тем сенатор напоминает и о внутренних проблемах США, в которых, как он считает, также виноват Байден. Речь идет о решении американского лидера отказаться от строительства трубопровода Keystone XL и отменить ограничения на продажу иранской нефти."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против реализации проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита сырья, и заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу США. Последние неоднократно вводили санкции, тогда как Германия и Австрия оказывали поддержку Москве.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" преследует только коммерческие цели, а власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину.

https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html

https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html

https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html

сша

афганистан

тайвань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, талибан, афганистан, тайвань, джо байден, северный поток — 2, keystone, россия