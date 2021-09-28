https://ria.ru/20210928/babariko-1752186101.html

Адвокат рассказала о состоянии Бабарико в колонии

Адвокат рассказала о состоянии Бабарико в колонии - РИА Новости, 28.09.2021

Адвокат рассказала о состоянии Бабарико в колонии

Условия нахождения в колонии экс-претендента на пост президента Белоруссии, экс-банкира Виктора Бабарико ухудшаются, сообщила во вторник пресс-служба его штаба... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:11

2021-09-28T16:11

2021-09-28T16:13

в мире

белоруссия

виктор бабарико

белгазпромбанк

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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Условия нахождения в колонии экс-претендента на пост президента Белоруссии, экс-банкира Виктора Бабарико ухудшаются, сообщила во вторник пресс-служба его штаба со ссылкой на адвоката политика Евгения Пыльченко.Ранее адвокат бывшего банкира Наталья Мацкевич сообщала, что в исправительной колонии в Новополоцке (Витебская область) он работает истопником в пекарне. Позже экс-банкира перевели на новую работу - укладчиком хлебобулочных изделий."Условия нахождения Виктора Дмитриевича в колонии ухудшаются. Виктору Бабарико запретили делать физические упражнения во время официальных перерывов. Об этом рассказал адвокат Евгений Пыльченко", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Там напоминается, что в помещении пекарни, где работает Бабарико, высокая температура и недостаточная вентиляция. "Несмотря на обращение защиты, проблема не решена, что означает сохранение неадекватных для здоровья человека условий. Теперь же стало известно, что Виктору Дмитриевичу запретили делать физические упражнения во время официальных десятиминутных перерывов. Такой запрет явно выходит за пределы полномочий должностных лиц, не основан на праве и создает условия для ухудшения самочувствия. Это совершенно неприемлемо", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что также за прошлую неделю Бабарико не передали ни одного письма.Шестого июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.

https://ria.ru/20210809/babariko-1745053498.html

https://ria.ru/20210706/babariko-1740066395.html

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в мире, белоруссия, виктор бабарико, белгазпромбанк