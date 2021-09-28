https://ria.ru/20210928/asteroid-1752152809.html

НАСА не заметило подлетевший к Земле астероид размером со статую Свободы

НАСА не заметило подлетевший к Земле астероид размером со статую Свободы - РИА Новости, 28.09.2021

НАСА не заметило подлетевший к Земле астероид размером со статую Свободы

Астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА, сообщает Daily Mail со ссылкой на директора Центра изучения околоземных РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:16

2021-09-28T13:16

2021-09-28T13:38

наса

космос - риа наука

падение метеорита на урале

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА, сообщает Daily Mail со ссылкой на директора Центра изучения околоземных объектов Пола Чодаса.Шестнадцатого сентября небесное тело под названием 2021 SG приблизилось к Земле на 246 тысяч километров — это примерно вдвое меньше, чем расстояние до Луны. Однако астрономы узнали о нем только на следующий день.По словам Чодаса, астероид остался незамеченным из-за эксцентричной орбиты, которая простирается от Меркурия до пояса астероидов в обход Марса.Размеры 2021 SG составляют от 42 до 93 метров, он летел со скоростью 85 тысяч километров в час. Отмечается, что его диаметр в несколько раза больше, чем у метеорита, упавшего в окрестностях Челябинска в феврале 2013 года.

https://ria.ru/20210728/asteroidy-1743186870.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, падение метеорита на урале