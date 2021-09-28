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НАСА не заметило подлетевший к Земле астероид размером со статую Свободы
НАСА не заметило подлетевший к Земле астероид размером со статую Свободы - РИА Новости, 28.09.2021
НАСА не заметило подлетевший к Земле астероид размером со статую Свободы
Астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА, сообщает Daily Mail со ссылкой на директора Центра изучения околоземных РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:16
2021-09-28T13:16
2021-09-28T13:38
наса
космос - риа наука
падение метеорита на урале
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА, сообщает Daily Mail со ссылкой на директора Центра изучения околоземных объектов Пола Чодаса.Шестнадцатого сентября небесное тело под названием 2021 SG приблизилось к Земле на 246 тысяч километров — это примерно вдвое меньше, чем расстояние до Луны. Однако астрономы узнали о нем только на следующий день.По словам Чодаса, астероид остался незамеченным из-за эксцентричной орбиты, которая простирается от Меркурия до пояса астероидов в обход Марса.Размеры 2021 SG составляют от 42 до 93 метров, он летел со скоростью 85 тысяч километров в час. Отмечается, что его диаметр в несколько раза больше, чем у метеорита, упавшего в окрестностях Челябинска в феврале 2013 года.
https://ria.ru/20210728/asteroidy-1743186870.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наса, космос - риа наука, падение метеорита на урале
13:16 28.09.2021 (обновлено: 13:38 28.09.2021)
НАСА не заметило подлетевший к Земле астероид размером со статую Свободы
НАСА пропустило приблизившийся к Земле астероид 2021 SG размером со статую Свободы