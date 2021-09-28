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В ПАСЕ "в ужасе" от сообщений про намерения ЦРУ убить Ассанжа
В ПАСЕ "в ужасе" от сообщений про намерения ЦРУ убить Ассанжа - РИА Новости, 28.09.2021
В ПАСЕ "в ужасе" от сообщений про намерения ЦРУ убить Ассанжа
Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, нидерландский депутат Питер Омцигт прокомментировал публикации о том, РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:24
2021-09-28T23:41
в мире
сша
парламентская ассамблея совета европы
европа
джулиан ассанж
wikileaks
совет европы
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ПАРИЖ, 28 сен — РИА Новости. Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, нидерландский депутат Питер Омцигт прокомментировал публикации о том, что ЦРУ, предположительно, обсуждало возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.О том, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убить Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, ранее написали СМИ. Журналиста планировали выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства."Если эти сообщения верны, я в ужасе … Похищение или убийство гражданского лица, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основных принципов прав человека Совета Европы— и, надо надеяться, немыслимо в самой могущественной демократии в мире", — говорится в заявлении Омцигта, опубликованном на сайте ПАСЕ.Докладчик указал на резолюцию ассамблеи 2020 года, в которой содержится призыв запретить экстрадицию Ассанжа в США, и призвал незамедлительно освободить его.Ассанж, которого в 2010 году в Швеции обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени журналиста содержат в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20210726/ssha-1742807521.html
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в мире, сша, парламентская ассамблея совета европы, европа, джулиан ассанж, wikileaks, совет европы
21:24 28.09.2021 (обновлено: 23:41 28.09.2021)
 
В ПАСЕ "в ужасе" от сообщений про намерения ЦРУ убить Ассанжа

Докладчик ПАСЕ Омцигт: сообщения о намерении ЦРУ убить Ассанжа вызывают ужас

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 28 сен — РИА Новости. Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов, нидерландский депутат Питер Омцигт прокомментировал публикации о том, что ЦРУ, предположительно, обсуждало возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
О том, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убить Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, ранее написали СМИ. Журналиста планировали выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.
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"Если эти сообщения верны, я в ужасе … Похищение или убийство гражданского лица, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основных принципов прав человека Совета Европы— и, надо надеяться, немыслимо в самой могущественной демократии в мире", — говорится в заявлении Омцигта, опубликованном на сайте ПАСЕ.
Докладчик указал на резолюцию ассамблеи 2020 года, в которой содержится призыв запретить экстрадицию Ассанжа в США, и призвал незамедлительно освободить его.
"Ассамблея уже ясно дала понять, что задержание и уголовное преследование Ассанжа создает опасный прецедент для журналистов. Эти сообщения только усиливают нашу озабоченность по поводу того, что с Ассанжем могут поступить самым несправедливым образом", — заключил депутат.
Ассанж, которого в 2010 году в Швеции обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени журналиста содержат в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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