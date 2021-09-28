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ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников - РИА Новости, 28.09.2021
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео операции по задержанию подпольных оружейников, прошедшей в нескольких регионах. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:42
2021-09-28T12:24
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео операции по задержанию подпольных оружейников, прошедшей в нескольких регионах.На кадрах видны действия силовиков в домах подозреваемых, станки по производству оружия, а также изъятое вооружение.Так, привлекает внимание револьвер "Кольт" ранней модели — по внешнему виду его можно отнести к XIX веку. Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли множество самодельных пистолетов и винтовок времен Великой Отечественной войны. В схронах оружейников они также нашли автоматы Калашникова и пистолеты Макарова.Операция против подпольных оружейников проводилась в 18 регионах: Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. Всего силовики задержали 48 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения.У задержанных изъяли 149 единиц огнестрельного оружия, в том числе семь автоматов АК-74, АКС-74У и АК-103, девять пистолетов-пулеметов "Кедр", ППС и ППШ, более 27 килограммов тротила и пороха, шесть ручных гранат Ф-1 и РГД-5, 24 взрывателя и детонатора, свыше 12 тысяч патронов.ФСБ регулярно проводит подобные операции. Так, в июле в 25 регионах задержали 45 человек, у которых нашли 272 ствола и 130 килограммов взрывчатки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подпольных оружейников. Видео ФСБ
Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах РФ, изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
10:42 28.09.2021 (обновлено: 12:24 28.09.2021)
 
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников

ФСБ показала на видео арсенал задержанных в 18 регионах России 48 подпольных оружейников

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео операции по задержанию подпольных оружейников, прошедшей в нескольких регионах.
На кадрах видны действия силовиков в домах подозреваемых, станки по производству оружия, а также изъятое вооружение.
Так, привлекает внимание револьвер "Кольт" ранней модели — по внешнему виду его можно отнести к XIX веку. Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли множество самодельных пистолетов и винтовок времен Великой Отечественной войны. В схронах оружейников они также нашли автоматы Калашникова и пистолеты Макарова.
Операция против подпольных оружейников проводилась в 18 регионах: Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. Всего силовики задержали 48 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения.
У задержанных изъяли 149 единиц огнестрельного оружия, в том числе семь автоматов АК-74, АКС-74У и АК-103, девять пистолетов-пулеметов "Кедр", ППС и ППШ, более 27 килограммов тротила и пороха, шесть ручных гранат Ф-1 и РГД-5, 24 взрывателя и детонатора, свыше 12 тысяч патронов.
ФСБ регулярно проводит подобные операции. Так, в июле в 25 регионах задержали 45 человек, у которых нашли 272 ствола и 130 килограммов взрывчатки.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 15:48Сказано в эфире
Эксперт рассказал, как раскрыли подпольных оружейников в России
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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