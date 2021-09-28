https://ria.ru/20210928/arest-1752205462.html

Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кузбасса

Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2021

Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кузбасса

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля, сообщила РИА... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:54

2021-09-28T17:54

2021-09-28T17:55

происшествия

кемеровская область

москва

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленного в международный розыск Антона Сибиля", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.Как писала газета "Коммерсант", в период своей работы в качестве заместителя губернатора Антон Сибиль на строительном рынке фактически якобы развернул рынок государственных и муниципальных заказов на свою компанию, совладельцем которой была его супруга.

https://ria.ru/20210831/arest-1748000496.html

https://ria.ru/20210712/sakhalin-1740895601.html

кемеровская область

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россия

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происшествия, кемеровская область, москва, россия