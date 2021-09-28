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Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кузбасса
Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2021
Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кузбасса
Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля, сообщила РИА... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:54
2021-09-28T17:55
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленного в международный розыск Антона Сибиля", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.Как писала газета "Коммерсант", в период своей работы в качестве заместителя губернатора Антон Сибиль на строительном рынке фактически якобы развернул рынок государственных и муниципальных заказов на свою компанию, совладельцем которой была его супруга.
https://ria.ru/20210831/arest-1748000496.html
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происшествия, кемеровская область, москва, россия
17:54 28.09.2021 (обновлено: 17:55 28.09.2021)
 
Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кузбасса

Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кемеровской области Сибиля

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленного в международный розыск Антона Сибиля", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.
Как писала газета "Коммерсант", в период своей работы в качестве заместителя губернатора Антон Сибиль на строительном рынке фактически якобы развернул рынок государственных и муниципальных заказов на свою компанию, совладельцем которой была его супруга.
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