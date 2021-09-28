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Суд заочно арестовал главврача "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки
Суд заочно арестовал главврача "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки - РИА Новости, 28.09.2021
Суд заочно арестовал главврача "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки
Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал объявленного в международный розыск главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского по делу о гибели... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:10
2021-09-28T12:31
происшествия
москва
здоровье - общество
россия
олег серебрянский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал объявленного в международный розыск главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского по делу о гибели пациентки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."28 сентября 2021 года Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленного в международный розыск Олега Серебрянского",- сказала собеседница агентства.Она уточнила, что названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.По решению главы СК Александра Бастрыкина ранее дело было передано в центральный аппарат СК РФ после личного приема граждан, чьи родственники проходили лечение в частной клинике и скончались. Также в средствах массовой информации наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, скончавшегося в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с этой клиникой.
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происшествия, москва, здоровье - общество, россия, олег серебрянский
12:10 28.09.2021 (обновлено: 12:31 28.09.2021)
 
Суд заочно арестовал главврача "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки

Суд заочно арестовал главврача "Медицины 24/7" Серебрянского из-за смерти пациентки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал объявленного в международный розыск главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского по делу о гибели пациентки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"28 сентября 2021 года Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленного в международный розыск Олега Серебрянского",- сказала собеседница агентства.
Владимир Плиев - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 18:49
СК задержал главврача больницы во Владикавказе
Она уточнила, что названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.
По решению главы СК Александра Бастрыкина ранее дело было передано в центральный аппарат СК РФ после личного приема граждан, чьи родственники проходили лечение в частной клинике и скончались. Также в средствах массовой информации наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, скончавшегося в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с этой клиникой.
 
ПроисшествияМоскваЗдоровье - ОбществоРоссияОлег Серебрянский
 
 
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