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Суд заочно арестовал главврача "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки

Суд заочно арестовал главврача "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки - РИА Новости, 28.09.2021

Суд заочно арестовал главврача "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки

Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал объявленного в международный розыск главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского по делу о гибели... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:10

2021-09-28T12:10

2021-09-28T12:31

происшествия

москва

здоровье - общество

россия

олег серебрянский

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал объявленного в международный розыск главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского по делу о гибели пациентки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."28 сентября 2021 года Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении объявленного в международный розыск Олега Серебрянского",- сказала собеседница агентства.Она уточнила, что названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.По решению главы СК Александра Бастрыкина ранее дело было передано в центральный аппарат СК РФ после личного приема граждан, чьи родственники проходили лечение в частной клинике и скончались. Также в средствах массовой информации наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, скончавшегося в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с этой клиникой.

https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745250731.html

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происшествия, москва, здоровье - общество, россия, олег серебрянский