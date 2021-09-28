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В Тюмени проводят проверку в аквапарке после смерти посетительницы
В Тюмени проводят проверку в аквапарке после смерти посетительницы - РИА Новости, 28.09.2021
В Тюмени проводят проверку в аквапарке после смерти посетительницы
В Тюменской области по факту смерти женщины в аквапарке проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:39
2021-09-28T15:39
происшествия
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 28 сен - РИА Новости. В Тюменской области по факту смерти женщины в аквапарке проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.Двадцать седьмого сентября около двух часов дня посетительница аквапарка потеряла сознание. Как сообщили в следкоме, женщине сразу оказали первую медпомощь и вызвали скорую, но спасти ее не удалось. В пресс-службе областного департамента РИА Новости сказали, что пациентке проводилась сердечно-легочная реанимация. "Вызов поступил 27 сентября в 13.57, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 14.05. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти пациента не удалось", - рассказали в пресс-службе."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины", - говорится в сообщении СУСК.Следователи опросили сотрудников администрации заведения и очевидцев случившегося, провели осмотры видеозаписей с камер наблюдения, изъяли необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в следкоме.
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происшествия, тюменская область, россия
15:39 28.09.2021
 
В Тюмени проводят проверку в аквапарке после смерти посетительницы

В Тюмени следователи проводят проверку в аквапарке после смерти посетительницы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 28 сен - РИА Новости. В Тюменской области по факту смерти женщины в аквапарке проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.
Двадцать седьмого сентября около двух часов дня посетительница аквапарка потеряла сознание. Как сообщили в следкоме, женщине сразу оказали первую медпомощь и вызвали скорую, но спасти ее не удалось. В пресс-службе областного департамента РИА Новости сказали, что пациентке проводилась сердечно-легочная реанимация. "Вызов поступил 27 сентября в 13.57, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 14.05. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти пациента не удалось", - рассказали в пресс-службе.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи опросили сотрудников администрации заведения и очевидцев случившегося, провели осмотры видеозаписей с камер наблюдения, изъяли необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в следкоме.
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