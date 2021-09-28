https://ria.ru/20210928/akvapark-1752181131.html

В Тюмени проводят проверку в аквапарке после смерти посетительницы

В Тюмени проводят проверку в аквапарке после смерти посетительницы - РИА Новости, 28.09.2021

В Тюмени проводят проверку в аквапарке после смерти посетительницы

В Тюменской области по факту смерти женщины в аквапарке проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:39

2021-09-28T15:39

2021-09-28T15:39

происшествия

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 28 сен - РИА Новости. В Тюменской области по факту смерти женщины в аквапарке проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.Двадцать седьмого сентября около двух часов дня посетительница аквапарка потеряла сознание. Как сообщили в следкоме, женщине сразу оказали первую медпомощь и вызвали скорую, но спасти ее не удалось. В пресс-службе областного департамента РИА Новости сказали, что пациентке проводилась сердечно-легочная реанимация. "Вызов поступил 27 сентября в 13.57, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 14.05. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти пациента не удалось", - рассказали в пресс-службе."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины", - говорится в сообщении СУСК.Следователи опросили сотрудников администрации заведения и очевидцев случившегося, провели осмотры видеозаписей с камер наблюдения, изъяли необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в следкоме.

https://ria.ru/20210926/akvapark-1751902909.html

тюменская область

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происшествия, тюменская область, россия