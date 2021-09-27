https://ria.ru/20210927/zima-1752027349.html

Синоптики рассказали, какой будет зима в России

Синоптики рассказали, какой будет зима в России - РИА Новости, 27.09.2021

Синоптики рассказали, какой будет зима в России

Средняя температура с октября по март будет выше нормы в Уральском и Сибирском федеральных округах, а также в Якутии, на остальной территории страны - около... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:01

2021-09-27T16:01

2021-09-27T16:01

уральский

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средняя температура с октября по март будет выше нормы в Уральском и Сибирском федеральных округах, а также в Якутии, на остальной территории страны - около нормы, говорится в прогнозе Росгидромета на отопительный сезон-2021/22."С вероятностью 67-69% можно сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы. В отдельные месяцы средние значения температуры в южной половине Азиатской территории страны предполагаются ниже средних многолетних значений", - говорится в сообщении.Как уточняется, прогнозы температурного режима на отопительный период, выпущенные Гидрометцентром России, за последние 20 лет оправдывались в пределах 58-81% случаев.Прогноз ориентирован на органы исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснял, что полугодовой прогноз средней температуры не дает представления о погоде зимой: россиянам необходимо ориентироваться на более детальные и точные краткосрочные прогнозы Гидрометцентра.

https://ria.ru/20210927/gaz-1751974364.html

уральский

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уральский, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, россия