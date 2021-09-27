Россия впервые представит макет космического буксира "Зевс" за рубежом
Россия представит макет ядерного космического буксира "Зевс" на конгрессе в ОАЭ
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"Космический ядерный буксир "Зевс"
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Макет орбитального комплекса "Зевс" с ядерной энергодвигательной установкой, который "Роскосмос" планирует использовать для полетов в дальний космос, впервые будет представлена за рубежом - на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ, следует из документов госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок.
Ранее макет "Зевса" можно было увидеть на Международном авиакосмическом салоне 2021 и форуме "Армия-2021", а макет транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки (основа "Зевса") впервые был представлен на Международном авиакосмическом салоне в 2019 году и форумах "Армия" 2019 и 2020 годов.
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Согласно представленному "Роскосмосом" на госзакупках списку, госкорпорация продемонстрирует полутораметровый макет комплекса "Зевс" и макет транспортно-энергетического модуля длиной в 81 сантиметр.
Конгресс пройдет в Дубае с 25 по 29 октября.
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.
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В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Ядерный буксир предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс" (в греческой мифологии верховный бог - отец Аполлона и Артемиды, в честь которых названы предыдущая и текущая пилотируемые лунные программы США), а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".