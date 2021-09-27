https://ria.ru/20210927/zemletryasenie-1751981665.html

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 27.09.2021

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории юго-востока Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС)... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:53

2021-09-27T12:53

2021-09-27T12:53

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ДУШАНБЕ, 27 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории юго-востока Таджикистана, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсуфи."Подземный толчок магнитудой в 5 произошел на территории Таджикистана в 10:40 местного времени (08:40 мск)", - сказала она.По ее словам, эпицентр землетрясения находился в 380 километрах юго-восточнее от города Душанбе и 45 километрах восточнее от высокогорного озера Сарез."Магнитуда толчков в эпицентре составила - 5 , на озере Сарез и в Мургабе - 3 , в Хороге - 2. Жертв и разрушений нет", - добавила она.

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в мире, таджикистан, душанбе