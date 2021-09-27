https://ria.ru/20210927/zelenye-1752027640.html
"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге
"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге - РИА Новости, 27.09.2021
"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге
"Зеленые" в ФРГ ставят приоритетом переговоры о коалиции с социал-демократами и либералами, однако не исключены и переговоры с консервативным блоком... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:02
2021-09-27T16:02
2021-09-27T16:08
в мире
союз 90/зеленые
выборы в парламент германии
роберт хабек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. "Зеленые" в ФРГ ставят приоритетом переговоры о коалиции с социал-демократами и либералами, однако не исключены и переговоры с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил на пресс-конференции в Берлине сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек."В последние часы консервативный блок сам делает шаг в сторону от принятия ответственности за (будущее правительство), есть определенная логика в том, чтобы начать сейчас переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП), но это не значит, что мы не будем говорить с блоком", - заявил Хабек.Он добавил, что победа СДПГ на выборах в бундестаг ФРГ, которая определилась в результате ночного подсчета голосов, "делает приоритетными переговоры с СДПГ и СвДП".
https://ria.ru/20210927/lashet-1751969262.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, союз 90/зеленые , выборы в парламент германии, роберт хабек
16:02 27.09.2021 (обновлено: 16:08 27.09.2021)
"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге
Сопредседатель "Зеленых" Хабек: переговоры с социал-демократами и либералами приоритетны