https://ria.ru/20210927/zelenye-1752027640.html

"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге

"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге - РИА Новости, 27.09.2021

"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге

"Зеленые" в ФРГ ставят приоритетом переговоры о коалиции с социал-демократами и либералами, однако не исключены и переговоры с консервативным блоком... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:02

2021-09-27T16:02

2021-09-27T16:08

в мире

союз 90/зеленые

выборы в парламент германии

роберт хабек

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. "Зеленые" в ФРГ ставят приоритетом переговоры о коалиции с социал-демократами и либералами, однако не исключены и переговоры с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил на пресс-конференции в Берлине сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек."В последние часы консервативный блок сам делает шаг в сторону от принятия ответственности за (будущее правительство), есть определенная логика в том, чтобы начать сейчас переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП), но это не значит, что мы не будем говорить с блоком", - заявил Хабек.Он добавил, что победа СДПГ на выборах в бундестаг ФРГ, которая определилась в результате ночного подсчета голосов, "делает приоритетными переговоры с СДПГ и СвДП".

https://ria.ru/20210927/lashet-1751969262.html

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в мире, союз 90/зеленые , выборы в парламент германии, роберт хабек