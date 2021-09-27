Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/zelenye-1752027640.html
"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге
"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге - РИА Новости, 27.09.2021
"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге
"Зеленые" в ФРГ ставят приоритетом переговоры о коалиции с социал-демократами и либералами, однако не исключены и переговоры с консервативным блоком... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:02
2021-09-27T16:08
в мире
союз 90/зеленые
выборы в парламент германии
роберт хабек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. "Зеленые" в ФРГ ставят приоритетом переговоры о коалиции с социал-демократами и либералами, однако не исключены и переговоры с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил на пресс-конференции в Берлине сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек."В последние часы консервативный блок сам делает шаг в сторону от принятия ответственности за (будущее правительство), есть определенная логика в том, чтобы начать сейчас переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП), но это не значит, что мы не будем говорить с блоком", - заявил Хабек.Он добавил, что победа СДПГ на выборах в бундестаг ФРГ, которая определилась в результате ночного подсчета голосов, "делает приоритетными переговоры с СДПГ и СвДП".
https://ria.ru/20210927/lashet-1751969262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, союз 90/зеленые , выборы в парламент германии, роберт хабек
16:02 27.09.2021 (обновлено: 16:08 27.09.2021)
 
"Зеленые" рассказали о приоритетах при формировании коалиции в бундестаге

Сопредседатель "Зеленых" Хабек: переговоры с социал-демократами и либералами приоритетны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. "Зеленые" в ФРГ ставят приоритетом переговоры о коалиции с социал-демократами и либералами, однако не исключены и переговоры с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил на пресс-конференции в Берлине сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек.
"В последние часы консервативный блок сам делает шаг в сторону от принятия ответственности за (будущее правительство), есть определенная логика в том, чтобы начать сейчас переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП), но это не значит, что мы не будем говорить с блоком", - заявил Хабек.
Он добавил, что победа СДПГ на выборах в бундестаг ФРГ, которая определилась в результате ночного подсчета голосов, "делает приоритетными переговоры с СДПГ и СвДП".
Председатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 12:02
СМИ: лидер ХДС Лашет готов признать поражение на выборах в бундестаг
 
В миреСоюз 90/ЗеленыеВыборы в парламент ГерманииРоберт Хабек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В Приморье нашлись пропавшие туристки
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
Лента новостейМолния