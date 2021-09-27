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В ГД внесли проект о замене названия должности губернатора на главу региона
В ГД внесли проект о замене названия должности губернатора на главу региона - РИА Новости, 27.09.2021
В ГД внесли проект о замене названия должности губернатора на главу региона
В Госдуму в понедельник внесён законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только "главой субъекта федерации", сообщил РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:44
2021-09-27T09:44
политика
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесён законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только "главой субъекта федерации", сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Законодательные региональные органы также не смогут содержать в своих названиях основу наименований федеральных органов власти."Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – "Глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа – "Правительство субъекта Российской Федерации", - сказал он.Клишас уточнил, что наименование законодательного органа субъекта федерации, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесённый Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940820.html
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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия
09:44 27.09.2021
 
В ГД внесли проект о замене названия должности губернатора на главу региона

В Госдуму внесли законопроект о замене названия должности губернаторов на глав регионов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесён законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только "главой субъекта федерации", сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Законодательные региональные органы также не смогут содержать в своих названиях основу наименований федеральных органов власти.
"Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – "Глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа – "Правительство субъекта Российской Федерации", - сказал он.
Клишас уточнил, что наименование законодательного органа субъекта федерации, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесённый Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
09:39
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов
 
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