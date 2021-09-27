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В Госдуму внесли законопроект о праве органов власти обращаться в Госсовет
В Госдуму внесли законопроект о праве органов власти обращаться в Госсовет - РИА Новости, 27.09.2021
В Госдуму внесли законопроект о праве органов власти обращаться в Госсовет
В Госдуму в понедельник внесен законопроект, дающий право органам публичной власти различных уровней обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:38
2021-09-27T09:40
политика
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесен законопроект, дающий право органам публичной власти различных уровней обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе, по вопросу передачи их полномочий, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения возможных разногласий между федеральными органами госвласти и органами государственной власти субъектов, а также между органами госвласти субъектов федерации и органами местного самоуправления, в том числе, по вопросам передачи полномочий между указанными органами и достижения согласованного их решения, органы публичной власти наделяются правом на обращение в Государственный совет", - сказал он.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940713.html
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политика, госдума рф
09:38 27.09.2021 (обновлено: 09:40 27.09.2021)
 
В Госдуму внесли законопроект о праве органов власти обращаться в Госсовет

В Госдуму внесли проект о праве органов власти обращаться в Госсовет для разрешения споров

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Госдуму в понедельник внесен законопроект, дающий право органам публичной власти различных уровней обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе, по вопросу передачи их полномочий, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения возможных разногласий между федеральными органами госвласти и органами государственной власти субъектов, а также между органами госвласти субъектов федерации и органами местного самоуправления, в том числе, по вопросам передачи полномочий между указанными органами и достижения согласованного их решения, органы публичной власти наделяются правом на обращение в Государственный совет", - сказал он.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
09:38
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий губернаторов
 
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