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Во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в Макрона

Во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в Макрона - РИА Новости, 27.09.2021

Во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в Макрона

Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона в Лионе, взят под стражу, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:10

2021-09-27T18:10

2021-09-27T18:17

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ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона в Лионе, взят под стражу, сообщает телеканал BFMTV.Задержанному вменяют "насилие в отношение лица, наделенного государственной властью".Макрон находится с визитом в Лионе. Как сообщило ранее Lyon Mag, в французского президента во время его посещения выставки Eurexpo бросили неизвестный предмет. По предварительной информации это было яйцо. Служба безопасности задержала молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция".Это не первый подобный инцидент. В начале июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту французской республики. Ударивший Макрона был приговорен к четырем месяцам тюрьмы. Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.

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в мире, лион, франция, эммануэль макрон, арест