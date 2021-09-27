18:10 27.09.2021 (обновлено: 18:17 27.09.2021)
Во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в Макрона
BFMTV: во Франции арестовали мужчину, бросившего яйцо в президента Макрона
© AP Photo / Michel EulerКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michel Euler
ПАРИЖ, 27 сен – РИА Новости. Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона в Лионе, взят под стражу, сообщает телеканал BFMTV.
Задержанному вменяют "насилие в отношение лица, наделенного государственной властью".
Макрон находится с визитом в Лионе. Как сообщило ранее Lyon Mag, в французского президента во время его посещения выставки Eurexpo бросили неизвестный предмет. По предварительной информации это было яйцо. Служба безопасности задержала молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция".
Это не первый подобный инцидент. В начале июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту французской республики. Ударивший Макрона был приговорен к четырем месяцам тюрьмы. Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.
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