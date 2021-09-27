https://ria.ru/20210927/yappy-1751954248.html
Российский аналог TikTok получил название Yappy
Российский аналог TikTok получил название Yappy - РИА Новости, 27.09.2021
Российский аналог TikTok получил название Yappy
Платформа "Газпром-медиа", аналогичная популярной во всем мире соцсети TikTok, получила название Yappy, сообщила РИА Новости пресс-служба холдинга. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:53
2021-09-27T10:53
2021-09-27T13:20
общество
технологии
александр жаров
газпром-медиа холдинг
tiktok
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Платформа "Газпром-медиа", аналогичная популярной во всем мире соцсети TikTok, получила название Yappy, сообщила РИА Новости пресс-служба холдинга.Это мобильное приложение для создания, обмена и просмотра вертикальных видео хронометражем до 60 секунд. Основная целевая аудитория — пользователи от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех. Релиз первой версии запланирован на конец 2021 года. Пресс-служба рассказала, что продукт ориентирован и на создателей контента, и на тех, кто просто хочет смотреть ролики.В закрытом бета-тесте принимают участие блогеры, которые помогают собрать обратную связь по улучшению приложения. В результате техническая служба и разработчики быстро выявляют проблемы и устраняют их, тем самым повышая его производительность.Как рассказал генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров, этот запуск — стратегический шаг для холдинга."Платформа Yappy дополнит нашу экосистему цифровых сервисов. На сегодня более 87 процентов людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт", — отметил он.Жаров добавил, что центральная роль отведена авторам, для которых разработали удобный интерфейс по редактированию материалов. Для тех, кто хочет просто смотреть видео, внедряют рекомендательные сервисы. Сейчас идут финальные доработки.После релиза первой версии начнут выходить обновления, которые будут опираться на обратную связь от пользователей.
https://ria.ru/20210922/deti-1751295097.html
https://ria.ru/20210918/reyting-1750648445.html
https://ria.ru/20210904/kontent-1748727034.html
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общество, технологии, александр жаров, газпром-медиа холдинг, tiktok
10:53 27.09.2021 (обновлено: 13:20 27.09.2021)
Российский аналог TikTok получил название Yappy
Российский аналог TikTok от "Газпром-медиа" получил название Yappy
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Платформа "Газпром-медиа
", аналогичная популярной во всем мире соцсети TikTok
, получила название Yappy, сообщила РИА Новости пресс-служба холдинга.
Это мобильное приложение для создания, обмена и просмотра вертикальных видео хронометражем до 60 секунд. Основная целевая аудитория — пользователи от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех. Релиз первой версии запланирован на конец 2021 года.
Пресс-служба рассказала, что продукт ориентирован и на создателей контента, и на тех, кто просто хочет смотреть ролики.
В закрытом бета-тесте принимают участие блогеры, которые помогают собрать обратную связь по улучшению приложения. В результате техническая служба и разработчики быстро выявляют проблемы и устраняют их, тем самым повышая его производительность.
Как рассказал генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров
, этот запуск — стратегический шаг для холдинга.
"Платформа Yappy дополнит нашу экосистему цифровых сервисов. На сегодня более 87 процентов людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт", — отметил он.
Жаров добавил, что центральная роль отведена авторам, для которых разработали удобный интерфейс по редактированию материалов. Для тех, кто хочет просто смотреть видео, внедряют рекомендательные сервисы. Сейчас идут финальные доработки.
После релиза первой версии начнут выходить обновления, которые будут опираться на обратную связь от пользователей.