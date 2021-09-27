https://ria.ru/20210927/yandeks-1752048175.html
На продаваемые в России гаджеты предустановят поисковик "Яндекса"
На продаваемые в России гаджеты предустановят поисковик "Яндекса" - РИА Новости, 27.09.2021
На продаваемые в России гаджеты предустановят поисковик "Яндекса"
С 1 января 2022 года на продаваемых в России гаджетах по умолчанию установят поисковик "Яндекса". РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:25
2021-09-27T17:25
2021-09-27T21:43
общество
технологии
яндекс
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 1 января 2022 года на продаваемых в России гаджетах по умолчанию установят поисковик "Яндекса".Изменение вносят в распоряжение правительства, принятое в июле этого года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Кроме того, в перечень программ для предустановки на компьютеры и ноутбуки включили "Яндекс.Браузер" и Kaspersky Internet Security. До этого туда входила только программа "МойОфис".Предустанавливать отечественный софт на продаваемые смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV требует закон, вступивший в силу 1 апреля.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры, с 1 июля и до конца года для этого утвердили поисковик "Яндекс". В ведомстве указали, что пользователи смогут выбрать поисковик из списка, которые предлагает изготовитель устройства. В 2022-м году выбор также пал на "Яндекс".Как уточнили в пресс-службе "Яндекса", новое распоряжение никак не влияет на возможность самостоятельного выбора поисковика.В Минцифры поясняли РИА Новости, что предустановка ПО — это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Это позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.Пользователь всегда может отказаться от предустановленного программного обеспечения и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны.
https://ria.ru/20210401/po-1603721342.html
https://ria.ru/20210406/mintsifry-1727046388.html
https://ria.ru/20210922/yandeks-1751384261.html
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общество, технологии, яндекс, россия
17:25 27.09.2021 (обновлено: 21:43 27.09.2021)
На продаваемые в России гаджеты предустановят поисковик "Яндекса"
В продаваемых в России гаджетах по умолчанию будет использоваться поисковик "Яндекса"
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 1 января 2022 года на продаваемых в России гаджетах по умолчанию установят поисковик "Яндекса".
Изменение вносят в распоряжение правительства, принятое в июле этого года. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Кроме того, в перечень программ для предустановки на компьютеры и ноутбуки включили "Яндекс.Браузер" и Kaspersky Internet Security. До этого туда входила только программа "МойОфис".
Предустанавливать отечественный софт на продаваемые смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV требует закон, вступивший в силу 1 апреля.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры, с 1 июля и до конца года для этого утвердили поисковик "Яндекс". В ведомстве указали, что пользователи смогут выбрать поисковик из списка, которые предлагает изготовитель устройства. В 2022-м году выбор также пал на "Яндекс".
Как уточнили в пресс-службе "Яндекса", новое распоряжение никак не влияет на возможность самостоятельного выбора поисковика.
В Минцифры поясняли РИА Новости, что предустановка ПО — это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Это позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.
Пользователь всегда может отказаться от предустановленного программного обеспечения и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны.