https://ria.ru/20210927/yakushev-1751987296.html
Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:14
2021-09-27T13:14
2021-09-27T13:14
выборы в государственную думу
политика
владимир якушев
госдума рф
евгений куйвашев
алексей текслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7875e4e44cea8a11f97954689eeae8ac.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы.На выборах в Госдуму Якушев возглавлял региональный список "Единой России" по Тюменской и Курганской областям, а также Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. В Свердловской области список возглавлял губернатор региона Евгений Куйвашев, в Челябинской – глава области Алексей Текслер. Во всех регионах УрФО "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей. Уральский политолог Станислав Дейнеко ранее сообщал РИА Новости, что участие полпреда в списках "Единой России" на выборах положительно отразилось на результатах партии в округе."Я уже заявление подписал об отказе от мандата", - сказал Якушев журналистам в понедельник.Корреспонденты также спросили его о том, откажется ли от мандата Куйвашев, но Якушев посоветовал задать этот вопрос непосредственно губернатору.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. В минувшую пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
https://ria.ru/20210927/zhvachkin-1751961070.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990538_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_a6e20dcb0e8a93fa3e5d16f34b09bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир якушев, госдума рф, евгений куйвашев, алексей текслер
Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Госдумы