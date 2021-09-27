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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/yakushev-1751987296.html
Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:14
2021-09-27T13:14
выборы в государственную думу
политика
владимир якушев
госдума рф
евгений куйвашев
алексей текслер
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы.На выборах в Госдуму Якушев возглавлял региональный список "Единой России" по Тюменской и Курганской областям, а также Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. В Свердловской области список возглавлял губернатор региона Евгений Куйвашев, в Челябинской – глава области Алексей Текслер. Во всех регионах УрФО "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей. Уральский политолог Станислав Дейнеко ранее сообщал РИА Новости, что участие полпреда в списках "Единой России" на выборах положительно отразилось на результатах партии в округе."Я уже заявление подписал об отказе от мандата", - сказал Якушев журналистам в понедельник.Корреспонденты также спросили его о том, откажется ли от мандата Куйвашев, но Якушев посоветовал задать этот вопрос непосредственно губернатору.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. В минувшую пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
https://ria.ru/20210927/zhvachkin-1751961070.html
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политика, владимир якушев, госдума рф, евгений куйвашев, алексей текслер
13:14 27.09.2021
 
Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы.
На выборах в Госдуму Якушев возглавлял региональный список "Единой России" по Тюменской и Курганской областям, а также Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. В Свердловской области список возглавлял губернатор региона Евгений Куйвашев, в Челябинской – глава области Алексей Текслер. Во всех регионах УрФО "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей. Уральский политолог Станислав Дейнеко ранее сообщал РИА Новости, что участие полпреда в списках "Единой России" на выборах положительно отразилось на результатах партии в округе.
"Я уже заявление подписал об отказе от мандата", - сказал Якушев журналистам в понедельник.
Корреспонденты также спросили его о том, откажется ли от мандата Куйвашев, но Якушев посоветовал задать этот вопрос непосредственно губернатору.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. В минувшую пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
11:27Выборы в Государственную думу
Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ЯкушевГосдума РФЕвгений КуйвашевАлексей Текслер
 
 
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