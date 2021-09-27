https://ria.ru/20210927/yakushev-1751987296.html

Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы

Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021

Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:14

2021-09-27T13:14

2021-09-27T13:14

выборы в государственную думу

политика

владимир якушев

госдума рф

евгений куйвашев

алексей текслер

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы.На выборах в Госдуму Якушев возглавлял региональный список "Единой России" по Тюменской и Курганской областям, а также Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. В Свердловской области список возглавлял губернатор региона Евгений Куйвашев, в Челябинской – глава области Алексей Текслер. Во всех регионах УрФО "Единая Россия" набрала большинство голосов избирателей. Уральский политолог Станислав Дейнеко ранее сообщал РИА Новости, что участие полпреда в списках "Единой России" на выборах положительно отразилось на результатах партии в округе."Я уже заявление подписал об отказе от мандата", - сказал Якушев журналистам в понедельник.Корреспонденты также спросили его о том, откажется ли от мандата Куйвашев, но Якушев посоветовал задать этот вопрос непосредственно губернатору.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. В минувшую пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.

https://ria.ru/20210927/zhvachkin-1751961070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир якушев, госдума рф, евгений куйвашев, алексей текслер