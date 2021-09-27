https://ria.ru/20210927/windows-1752056318.html
Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров
Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров - РИА Новости, 27.09.2021
Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров
Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы. Об этом сообщает WindowsLatest. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:04
2021-09-27T18:04
2021-09-27T18:04
наука
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы. Об этом сообщает WindowsLatest.Обновление под номером KB5005565 стало обязательным для установки. Пользователи столкнулись с рядом проблем — у одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений.В Microsoft проблему признали. Уже разработано исправление для всех выявленных багов в Windows 10. Вскоре до него будут обновлены все компьютеры, пострадавшие от некорректного апдейта.Запуск новой Windows 11 компанией Microsoft запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Редмонда.
https://ria.ru/20210921/windows-1751178618.html
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