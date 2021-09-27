https://ria.ru/20210927/vzryv-1751955051.html

В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа

В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа - РИА Новости, 27.09.2021

В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа

Два человека погибли из-за взрыва газа при проведении ремонтных работ в системе канализации в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:57

2021-09-27T10:57

2021-09-27T10:57

происшествия

хабаровский край

верхнебуреинский район

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ХАБАРОВСК, 27 сен — РИА Новости. Два человека погибли из-за взрыва газа при проведении ремонтных работ в системе канализации в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура."В 14.30 часов в понедельник на объекте ООО "БАМ Сервис" (основные канализационные сооружения, поселок Новый Ургал) при производстве ремонтных работ аэратора произошел взрыв газометана. Погибли двое работников предприятия", - сообщает ведомство.Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Верхнебуреинского района Кирилл Реснянский. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве.Уточняется, что инцидент на ход подготовки к предстоящему отопительному периоду и функционирование многоквартирных домов не повлиял.

https://ria.ru/20210916/khlopok-1750271356.html

хабаровский край

верхнебуреинский район

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2021

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происшествия, хабаровский край, верхнебуреинский район