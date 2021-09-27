https://ria.ru/20210927/vzryv-1751955051.html
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа - РИА Новости, 27.09.2021
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа
Два человека погибли из-за взрыва газа при проведении ремонтных работ в системе канализации в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:57
2021-09-27T10:57
2021-09-27T10:57
происшествия
хабаровский край
верхнебуреинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ХАБАРОВСК, 27 сен — РИА Новости. Два человека погибли из-за взрыва газа при проведении ремонтных работ в системе канализации в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура."В 14.30 часов в понедельник на объекте ООО "БАМ Сервис" (основные канализационные сооружения, поселок Новый Ургал) при производстве ремонтных работ аэратора произошел взрыв газометана. Погибли двое работников предприятия", - сообщает ведомство.Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Верхнебуреинского района Кирилл Реснянский. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве.Уточняется, что инцидент на ход подготовки к предстоящему отопительному периоду и функционирование многоквартирных домов не повлиял.
https://ria.ru/20210916/khlopok-1750271356.html
хабаровский край
верхнебуреинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, верхнебуреинский район
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа во время ремонтных работ