Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/vzryv-1751955051.html
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа - РИА Новости, 27.09.2021
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа
Два человека погибли из-за взрыва газа при проведении ремонтных работ в системе канализации в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:57
2021-09-27T10:57
происшествия
хабаровский край
верхнебуреинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ХАБАРОВСК, 27 сен — РИА Новости. Два человека погибли из-за взрыва газа при проведении ремонтных работ в системе канализации в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура."В 14.30 часов в понедельник на объекте ООО "БАМ Сервис" (основные канализационные сооружения, поселок Новый Ургал) при производстве ремонтных работ аэратора произошел взрыв газометана. Погибли двое работников предприятия", - сообщает ведомство.Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Верхнебуреинского района Кирилл Реснянский. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве.Уточняется, что инцидент на ход подготовки к предстоящему отопительному периоду и функционирование многоквартирных домов не повлиял.
https://ria.ru/20210916/khlopok-1750271356.html
хабаровский край
верхнебуреинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровский край, верхнебуреинский район
10:57 27.09.2021
 
В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа

В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа во время ремонтных работ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 сен — РИА Новости. Два человека погибли из-за взрыва газа при проведении ремонтных работ в системе канализации в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура.
"В 14.30 часов в понедельник на объекте ООО "БАМ Сервис" (основные канализационные сооружения, поселок Новый Ургал) при производстве ремонтных работ аэратора произошел взрыв газометана. Погибли двое работников предприятия", - сообщает ведомство.
Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Верхнебуреинского района Кирилл Реснянский. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве.
Уточняется, что инцидент на ход подготовки к предстоящему отопительному периоду и функционирование многоквартирных домов не повлиял.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 09:58
В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа
 
ПроисшествияХабаровский крайВерхнебуреинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50Шольц ответил на вопрос об отношениях с Россией и Украиной
13:50Неизвестный бросил в Макрона предмет, похожий на яйцо
13:48В Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
Лента новостейМолния