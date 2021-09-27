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Экс-президент Афганистана Гани сообщил о взломе аккаунта в Facebook
Экс-президент Афганистана Гани сообщил о взломе аккаунта в Facebook - РИА Новости, 27.09.2021
Экс-президент Афганистана Гани сообщил о взломе аккаунта в Facebook
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о взломе его аккаунта в Facebook, где за несколько минут до этого был опубликован призыв к признанию талибов... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:30
2021-09-27T11:47
в мире
талибан
афганистан
ашраф гани ахмадзай
facebook
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о взломе его аккаунта в Facebook, где за несколько минут до этого был опубликован призыв к признанию талибов (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено).Ранее в Facebook Гани появилось заявление о том, что вместо того, чтобы "отдаляться от Афганистана, необходимо сотрудничать с нынешним правительством". В заявлении содержится призыв помочь талибам, признать их и разморозить активы Афганистана."Официальная страница Мохаммада Ашрафа Гани в Facebook была взломана", - говорится в публикации Гани в Twitter.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Позже американские военные покинули Афганистан после почти 20-летнего присутствия там. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/gani-1750222720.html
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в мире, талибан, афганистан, ашраф гани ахмадзай, facebook
11:30 27.09.2021 (обновлено: 11:47 27.09.2021)
 
Экс-президент Афганистана Гани сообщил о взломе аккаунта в Facebook

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о взломе его аккаунта в Facebook

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о взломе его аккаунта в Facebook, где за несколько минут до этого был опубликован призыв к признанию талибов (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено).
Ранее в Facebook Гани появилось заявление о том, что вместо того, чтобы "отдаляться от Афганистана, необходимо сотрудничать с нынешним правительством". В заявлении содержится призыв помочь талибам, признать их и разморозить активы Афганистана.
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"Официальная страница Мохаммада Ашрафа Гани в Facebook была взломана", - говорится в публикации Гани в Twitter.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Позже американские военные покинули Афганистан после почти 20-летнего присутствия там. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреТалибанАфганистанАшраф Гани АхмадзайFacebook
 
 
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