00:59 27.09.2021 (обновлено: 01:28 27.09.2021)
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом
ЦИК Германии: СДПГ обходит ХДС/ХСС с отрывом всего в 0,3% на выборах в бундестаг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг с минимальным отрывом, свидетельствуют предварительные данные из более половины округов, обнародованные ЦИК страны.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 25,1%, "Зеленые" набирают 13,8%. Свободные демократы 11,2%, пятой идет "Альтернатива для Германии" с 10,6%, а "Левые" с 4,2% пока не проходят пятипроцентный барьер.
Эти предварительные данные пока не отражают реального распределения мандатов в бундестаге, поскольку не учитывают данные по всем округам и перерасчет голосов с учетом разницы результатов по одномандатным округам и партийным спискам.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит телеканал ARD.
Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.