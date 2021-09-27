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СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом - РИА Новости, 27.09.2021
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг с минимальным отрывом, свидетельствуют предварительные данные из более... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T00:59
2021-09-27T01:28
в мире
германия
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг с минимальным отрывом, свидетельствуют предварительные данные из более половины округов, обнародованные ЦИК страны.Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 25,1%, "Зеленые" набирают 13,8%. Свободные демократы 11,2%, пятой идет "Альтернатива для Германии" с 10,6%, а "Левые" с 4,2% пока не проходят пятипроцентный барьер. Эти предварительные данные пока не отражают реального распределения мандатов в бундестаге, поскольку не учитывают данные по всем округам и перерасчет голосов с учетом разницы результатов по одномандатным округам и партийным спискам.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит телеканал ARD.Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
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в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс
00:59 27.09.2021 (обновлено: 01:28 27.09.2021)
 
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом

ЦИК Германии: СДПГ обходит ХДС/ХСС с отрывом всего в 0,3% на выборах в бундестаг

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг с минимальным отрывом, свидетельствуют предварительные данные из более половины округов, обнародованные ЦИК страны.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 25,1%, "Зеленые" набирают 13,8%. Свободные демократы 11,2%, пятой идет "Альтернатива для Германии" с 10,6%, а "Левые" с 4,2% пока не проходят пятипроцентный барьер.
Эти предварительные данные пока не отражают реального распределения мандатов в бундестаге, поскольку не учитывают данные по всем округам и перерасчет голосов с учетом разницы результатов по одномандатным округам и партийным спискам.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит телеканал ARD.
Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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В миреГерманияХристианско-социальный союзВыборы в парламент ГерманииХДС/ХСС
 
 
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