https://ria.ru/20210927/vybory-1751919959.html

СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом

СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом - РИА Новости, 27.09.2021

СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг с минимальным отрывом, свидетельствуют предварительные данные из более... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T00:59

2021-09-27T00:59

2021-09-27T01:28

в мире

германия

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг с минимальным отрывом, свидетельствуют предварительные данные из более половины округов, обнародованные ЦИК страны.Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 25,1%, "Зеленые" набирают 13,8%. Свободные демократы 11,2%, пятой идет "Альтернатива для Германии" с 10,6%, а "Левые" с 4,2% пока не проходят пятипроцентный барьер. Эти предварительные данные пока не отражают реального распределения мандатов в бундестаге, поскольку не учитывают данные по всем округам и перерасчет голосов с учетом разницы результатов по одномандатным округам и партийным спискам.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит телеканал ARD.Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.

https://ria.ru/20210926/vybory-1751909868.html

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в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс