https://ria.ru/20210927/vulkan-1752001993.html
На острове Пальма возобновилось извержение вулкана
На острове Пальма возобновилось извержение вулкана - РИА Новости, 27.09.2021
На острове Пальма возобновилось извержение вулкана
Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) возобновил извержение, сообщает Институт вулканологии Канар. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:09
2021-09-27T14:09
2021-09-27T14:40
в мире
испания
канарские острова
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750924130_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01935e7c1dca84041d0ecb66b985eb2f.jpg
МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) возобновил извержение, сообщает Институт вулканологии Канар.Ранее в понедельник Институт сообщил, что вулкан приостановил извержение, однако специалисты не могли сказать - окончательно или же это временная передышка.В своей последней записи в Twitter институт разместил фотографии столба дыма извергающегося вулкана. "Изображения извержения несколько минут назад. Подтверждаются также выбросы лавы в главном конусе", - говорится в сообщении.Вечером в воскресенье лава находилась в 1,6 километра от океана и продолжала медленно спускаться к нему.Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более шести тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
https://ria.ru/20210926/evakuatsiya-1751851976.html
испания
канарские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750924130_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_74cf6ef15dc432692ed123e8987fe81e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, канарские острова, новости - туризм
14:09 27.09.2021 (обновлено: 14:40 27.09.2021)
На острове Пальма возобновилось извержение вулкана
На испанском острове Пальма возобновилось извержение вулкана
МАДРИД, 27 сен – РИА Новости.
Вулкан на острове Пальма (Канарские острова
, Испания
) возобновил извержение, сообщает Институт вулканологии Канар.
Ранее в понедельник Институт сообщил, что вулкан приостановил извержение, однако специалисты не могли сказать - окончательно или же это временная передышка.
В своей последней записи в Twitter
институт разместил фотографии столба дыма извергающегося вулкана. "Изображения извержения несколько минут назад. Подтверждаются также выбросы лавы в главном конусе", - говорится в сообщении.
Вечером в воскресенье лава находилась в 1,6 километра от океана и продолжала медленно спускаться к нему.
Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более шести тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.