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На острове Пальма возобновилось извержение вулкана

На острове Пальма возобновилось извержение вулкана - РИА Новости, 27.09.2021

На острове Пальма возобновилось извержение вулкана

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) возобновил извержение, сообщает Институт вулканологии Канар. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:09

2021-09-27T14:09

2021-09-27T14:40

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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) возобновил извержение, сообщает Институт вулканологии Канар.Ранее в понедельник Институт сообщил, что вулкан приостановил извержение, однако специалисты не могли сказать - окончательно или же это временная передышка.В своей последней записи в Twitter институт разместил фотографии столба дыма извергающегося вулкана. "Изображения извержения несколько минут назад. Подтверждаются также выбросы лавы в главном конусе", - говорится в сообщении.Вечером в воскресенье лава находилась в 1,6 километра от океана и продолжала медленно спускаться к нему.Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более шести тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

https://ria.ru/20210926/evakuatsiya-1751851976.html

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