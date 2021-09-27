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Вулкан на острове Пальма приостановил извержение

Вулкан на острове Пальма приостановил извержение - РИА Новости, 27.09.2021

Вулкан на острове Пальма приостановил извержение

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) приостановил извержение лавы, сообщает Институт вулканологии Канар. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:28

2021-09-27T12:28

2021-09-27T12:46

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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) приостановил извержение лавы, сообщает Институт вулканологии Канар."Обновленная информация: в последние часы вулканический тремор почти исчез, также как и стромболианская взрывная деятельность", - говорится в сообщении института в Twitter.Специалисты пока не знают, окончательно ли извержение остановилось, или речь идет о временной приостановке.Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более шести тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

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в мире, испания, канарские острова