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Вулкан на острове Пальма приостановил извержение
Вулкан на острове Пальма приостановил извержение - РИА Новости, 27.09.2021
Вулкан на острове Пальма приостановил извержение
Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) приостановил извержение лавы, сообщает Институт вулканологии Канар. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:28
2021-09-27T12:28
2021-09-27T12:46
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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) приостановил извержение лавы, сообщает Институт вулканологии Канар."Обновленная информация: в последние часы вулканический тремор почти исчез, также как и стромболианская взрывная деятельность", - говорится в сообщении института в Twitter.Специалисты пока не знают, окончательно ли извержение остановилось, или речь идет о временной приостановке.Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более шести тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
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в мире, испания, канарские острова
12:28 27.09.2021 (обновлено: 12:46 27.09.2021)
Вулкан на острове Пальма приостановил извержение
Вулкан на испанском острове Пальма приостановил извержение лавы