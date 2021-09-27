В Киеве заявили о готовности к встрече Путина и Зеленского
Представители украинской власти заявили о вероятной встрече Путина и Зеленского
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Заявления о вероятной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вновь звучат от представителей властей в Киеве: руководитель офиса главы государства Андрей Ермак отметил важность того, чтобы переговоры состоялись, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что разговор "создал бы много дискомфорта" для российского лидера.
"Как сказал президент, он сам выступил за проведение этих переговоров, и он обратился к президенту России, мы помним. И поэтому я могу сказать так, что, безусловно, это важно, важно, чтобы эта встреча, эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц РФ постоянно, что их то не устраивает и нет повестки дня, эти вопросы они будут обсуждать, эти не готовы", - сказал Ермак в эфире телеканала ICTV.
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По словам Кулебы, встреча Путина и Зеленского "абсолютно целесообразна", если "содействует достижению мира в Украине".
"Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии, и если бы такой разговор состоялся, я убежден, он бы велся с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет", - сказал Кулеба также в эфире ICTV.
До этого он заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, но у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Дипломатический источник сообщал РИА Новости, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.
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