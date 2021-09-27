Онлайн-конференция о запуске исторического VR-проекта
12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о запуске проекта "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества".
Участники:
- руководитель проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- сценарист проекта Артем БУФТЯК;
- сценарист проекта Игорь КРИВИЦКИЙ;
- ведущий эксперт проекта, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай ПАРХИТЬКО.
Детектив в жанре документального расследования – совместная работа журналистов РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. Выход проекта приурочен к 75-летию окончания главного Нюрнбергского процесса. Пользователи смогут найти и собрать улики в виртуальной реальности, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха. Несмотря на игровой формат, проект строго придерживается исторических документов и фактов, может быть адресован массовой аудитории любого возраста, а также использован в качестве дополнительного материала для обучения старших школьников и студентов.
Почему выбран формат виртуальной реальности? Какую ценность для аудитории дают высокие технологии в рассказе об исторических событиях?
- руководитель проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- сценарист проекта Артем БУФТЯК;
- сценарист проекта Игорь КРИВИЦКИЙ;
- ведущий эксперт проекта, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай ПАРХИТЬКО.
Детектив в жанре документального расследования – совместная работа журналистов РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. Выход проекта приурочен к 75-летию окончания главного Нюрнбергского процесса. Пользователи смогут найти и собрать улики в виртуальной реальности, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха. Несмотря на игровой формат, проект строго придерживается исторических документов и фактов, может быть адресован массовой аудитории любого возраста, а также использован в качестве дополнительного материала для обучения старших школьников и студентов.
Почему выбран формат виртуальной реальности? Какую ценность для аудитории дают высокие технологии в рассказе об исторических событиях?
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