https://ria.ru/20210927/vr-1752052980.html

Онлайн-конференция о запуске исторического VR-проекта

Онлайн-конференция о запуске исторического VR-проекта - РИА Новости, 27.09.2021

Онлайн-конференция о запуске исторического VR-проекта

12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о запуске проекта "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества".

2021-09-27T17:48

2021-09-27T17:48

2021-09-27T17:48

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;- сценарист проекта Артем БУФТЯК;- сценарист проекта Игорь КРИВИЦКИЙ;- ведущий эксперт проекта, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай ПАРХИТЬКО.Детектив в жанре документального расследования – совместная работа журналистов РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. Выход проекта приурочен к 75-летию окончания главного Нюрнбергского процесса. Пользователи смогут найти и собрать улики в виртуальной реальности, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха. Несмотря на игровой формат, проект строго придерживается исторических документов и фактов, может быть адресован массовой аудитории любого возраста, а также использован в качестве дополнительного материала для обучения старших школьников и студентов.Почему выбран формат виртуальной реальности? Какую ценность для аудитории дают высокие технологии в рассказе об исторических событиях?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы