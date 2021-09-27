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Онлайн-конференция о запуске исторического VR-проекта
Онлайн-конференция о запуске исторического VR-проекта - РИА Новости, 27.09.2021
Онлайн-конференция о запуске исторического VR-проекта
12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о запуске проекта "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества".
2021-09-27T17:48
2021-09-27T17:48
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1752052980.jpg?1632754110
Задать вопросУчастники:- руководитель проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;- сценарист проекта Артем БУФТЯК;- сценарист проекта Игорь КРИВИЦКИЙ;- ведущий эксперт проекта, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай ПАРХИТЬКО.Детектив в жанре документального расследования – совместная работа журналистов РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. Выход проекта приурочен к 75-летию окончания главного Нюрнбергского процесса. Пользователи смогут найти и собрать улики в виртуальной реальности, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха. Несмотря на игровой формат, проект строго придерживается исторических документов и фактов, может быть адресован массовой аудитории любого возраста, а также использован в качестве дополнительного материала для обучения старших школьников и студентов.Почему выбран формат виртуальной реальности? Какую ценность для аудитории дают высокие технологии в рассказе об исторических событиях?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:48 27.09.2021
 

Онлайн-конференция о запуске исторического VR-проекта

Читать ria.ru в
12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о запуске проекта "VR-расследование: преступления главных нацистов Рейха против человечества".
Задать вопрос
Участники:
- руководитель проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- сценарист проекта Артем БУФТЯК;
- сценарист проекта Игорь КРИВИЦКИЙ;
- ведущий эксперт проекта, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай ПАРХИТЬКО.

Детектив в жанре документального расследования – совместная работа журналистов РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ им. М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. Выход проекта приурочен к 75-летию окончания главного Нюрнбергского процесса. Пользователи смогут найти и собрать улики в виртуальной реальности, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха. Несмотря на игровой формат, проект строго придерживается исторических документов и фактов, может быть адресован массовой аудитории любого возраста, а также использован в качестве дополнительного материала для обучения старших школьников и студентов.
Почему выбран формат виртуальной реальности? Какую ценность для аудитории дают высокие технологии в рассказе об исторических событиях?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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