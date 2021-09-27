10:15 27.09.2021 (обновлено: 10:27 27.09.2021)
Володин призвал учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным
Председатель Госдумы Володин: надо учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Иностранное вмешательство во внутренние дела России будет носить постоянный характер - это фактор, демонстрирующий развитие страны, заявил председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся - это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны", - ответил Володин на вопрос, сможет ли парламент достойно отвечать на внешнее давление.
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Некоторые страны, отметил политик, заинтересованы в том, чтобы Россия не смогла оказывать влияния на международную повестку. Вместе с тем, "надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств".
"Страны, понятно какие, настроены на то, что Россия не должна влиять на международную повестку. Россия, по их мнению, должна быть слабой. Более того, она опять-таки, по их задумкам, в перспективе должна терять свой суверенитет. И наша задача, сделать все, чтобы не допустить этого. Чтобы их планы не сбылись. Нам необходимо противодействовать этому. И делать это как можно более эффективно", - констатировал Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.