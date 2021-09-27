https://ria.ru/20210927/volodin-1751944860.html

Володин призвал учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным

Володин призвал учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным - РИА Новости, 27.09.2021

Володин призвал учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным

Иностранное вмешательство во внутренние дела России будет носить постоянный характер - это фактор, демонстрирующий развитие страны, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:15

2021-09-27T10:15

2021-09-27T10:27

политика

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Иностранное вмешательство во внутренние дела России будет носить постоянный характер - это фактор, демонстрирующий развитие страны, заявил председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24"."Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся - это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны", - ответил Володин на вопрос, сможет ли парламент достойно отвечать на внешнее давление.Некоторые страны, отметил политик, заинтересованы в том, чтобы Россия не смогла оказывать влияния на международную повестку. Вместе с тем, "надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.

https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751505666.html

https://ria.ru/20210921/vybory-1751154078.html

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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия