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Володин призвал учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным
Володин призвал учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным - РИА Новости, 27.09.2021
Володин призвал учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным
Иностранное вмешательство во внутренние дела России будет носить постоянный характер - это фактор, демонстрирующий развитие страны, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:15
2021-09-27T10:27
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Иностранное вмешательство во внутренние дела России будет носить постоянный характер - это фактор, демонстрирующий развитие страны, заявил председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24"."Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся - это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны", - ответил Володин на вопрос, сможет ли парламент достойно отвечать на внешнее давление.Некоторые страны, отметил политик, заинтересованы в том, чтобы Россия не смогла оказывать влияния на международную повестку. Вместе с тем, "надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751505666.html
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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия
10:15 27.09.2021 (обновлено: 10:27 27.09.2021)
 
Володин призвал учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным

Председатель Госдумы Володин: надо учитывать, что внешнее вмешательство будет постоянным

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Иностранное вмешательство во внутренние дела России будет носить постоянный характер - это фактор, демонстрирующий развитие страны, заявил председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся - это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны", - ответил Володин на вопрос, сможет ли парламент достойно отвечать на внешнее давление.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:48
В Госдуме назвали новые санкции США прямым вмешательством в дела России
Некоторые страны, отметил политик, заинтересованы в том, чтобы Россия не смогла оказывать влияния на международную повестку. Вместе с тем, "надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств".
"Страны, понятно какие, настроены на то, что Россия не должна влиять на международную повестку. Россия, по их мнению, должна быть слабой. Более того, она опять-таки, по их задумкам, в перспективе должна терять свой суверенитет. И наша задача, сделать все, чтобы не допустить этого. Чтобы их планы не сбылись. Нам необходимо противодействовать этому. И делать это как можно более эффективно", - констатировал Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 15:47Выборы в Государственную думу
МИД обвинил США во вмешательстве в выборы в Госдуму
 
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