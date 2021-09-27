https://ria.ru/20210927/vmeshatelstva-1752068201.html

ОАЭ призвали ООН прекратить вмешательства в дела арабского мира

ОАЭ призвали ООН прекратить вмешательства в дела арабского мира - РИА Новости, 27.09.2021

ОАЭ призвали ООН прекратить вмешательства в дела арабского мира

ОАЭ потребовали от ООН положить конец внешним вмешательствам в дела арабского мира, заявил во время выступления на Генассамблее ООН госминистр иностранных дел... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:02

2021-09-27T19:02

2021-09-27T19:03

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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. ОАЭ потребовали от ООН положить конец внешним вмешательствам в дела арабского мира, заявил во время выступления на Генассамблее ООН госминистр иностранных дел ОАЭ Халифа Шахинр аль-Марар. Его выступление транслировалось на сайте ООН."Усилия страны для прекращения конфликтов в арабском мире не увенчаются успехом без прекращения внешних вмешательств в арабские дела, особенно в Сирии, Ливии и Йемене", - сказал министр.По его словам, эти вмешательства являются причиной нестабильности в регионе и мире.При этом он отметил необходимость достигнуть взаимопонимания с Ираном, который ОАЭ и другие арабские страны обвиняют во вмешательстве в дела региона, для преодоления всех региональных и международных трений, заявив о невозможности игнорировать развитие Ираном программы по созданию баллистических ракет.Аль-Марар призвал Иран прекратить оккупацию трех захваченных им у ОАЭ островов, потребовав у Ирана пойти на прямые переговоры с Эмиратами о судьбе островов или передать решение об их принадлежности в международные инстанции.

https://ria.ru/20210925/naemniki-1751818279.html

иран

сирия

ливия

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в мире, иран, оон, сирия, ливия, генеральная ассамблея оон