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ОАЭ призвали ООН прекратить вмешательства в дела арабского мира
ОАЭ призвали ООН прекратить вмешательства в дела арабского мира - РИА Новости, 27.09.2021
ОАЭ призвали ООН прекратить вмешательства в дела арабского мира
ОАЭ потребовали от ООН положить конец внешним вмешательствам в дела арабского мира, заявил во время выступления на Генассамблее ООН госминистр иностранных дел... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T19:02
2021-09-27T19:03
в мире
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. ОАЭ потребовали от ООН положить конец внешним вмешательствам в дела арабского мира, заявил во время выступления на Генассамблее ООН госминистр иностранных дел ОАЭ Халифа Шахинр аль-Марар. Его выступление транслировалось на сайте ООН."Усилия страны для прекращения конфликтов в арабском мире не увенчаются успехом без прекращения внешних вмешательств в арабские дела, особенно в Сирии, Ливии и Йемене", - сказал министр.По его словам, эти вмешательства являются причиной нестабильности в регионе и мире.При этом он отметил необходимость достигнуть взаимопонимания с Ираном, который ОАЭ и другие арабские страны обвиняют во вмешательстве в дела региона, для преодоления всех региональных и международных трений, заявив о невозможности игнорировать развитие Ираном программы по созданию баллистических ракет.Аль-Марар призвал Иран прекратить оккупацию трех захваченных им у ОАЭ островов, потребовав у Ирана пойти на прямые переговоры с Эмиратами о судьбе островов или передать решение об их принадлежности в международные инстанции.
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в мире, иран, оон, сирия, ливия, генеральная ассамблея оон
19:02 27.09.2021 (обновлено: 19:03 27.09.2021)
 
ОАЭ призвали ООН прекратить вмешательства в дела арабского мира

Глава МИД ОАЭ аль-Марар призвал ООН прекратить вмешиваться в дела арабского мира

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. ОАЭ потребовали от ООН положить конец внешним вмешательствам в дела арабского мира, заявил во время выступления на Генассамблее ООН госминистр иностранных дел ОАЭ Халифа Шахинр аль-Марар. Его выступление транслировалось на сайте ООН.
"Усилия страны для прекращения конфликтов в арабском мире не увенчаются успехом без прекращения внешних вмешательств в арабские дела, особенно в Сирии, Ливии и Йемене", - сказал министр.
По его словам, эти вмешательства являются причиной нестабильности в регионе и мире.
При этом он отметил необходимость достигнуть взаимопонимания с Ираном, который ОАЭ и другие арабские страны обвиняют во вмешательстве в дела региона, для преодоления всех региональных и международных трений, заявив о невозможности игнорировать развитие Ираном программы по созданию баллистических ракет.
Аль-Марар призвал Иран прекратить оккупацию трех захваченных им у ОАЭ островов, потребовав у Ирана пойти на прямые переговоры с Эмиратами о судьбе островов или передать решение об их принадлежности в международные инстанции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 21:19
Лавров заявил, что Москва выступает за вывод иностранных наемников из Ливии
 
В миреИранООНСирияЛивияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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