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Генконсул России оценил политику "визового сдерживания" в США
Генконсул России оценил политику "визового сдерживания" в США - РИА Новости, 27.09.2021
Генконсул России оценил политику "визового сдерживания" в США
США продолжают политику "визового сдерживания" в отношении российских дипломатов, если ситуация не изменится, к концу года штат генконсульства в РФ в Хьюстоне... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:43
2021-09-27T21:43
сша
хьюстон
александра захарова
россия
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США продолжают политику "визового сдерживания" в отношении российских дипломатов, если ситуация не изменится, к концу года штат генконсульства в РФ в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров."Американцы продолжают вести политику "визового сдерживания", не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые "визовые размены" осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось", - рассказал собеседник агентства.Он предупредил, что "если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: Ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник".Как отметил дипломат, "это менее четверти от предусмотренной численности". Он пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа."Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон", - напомнил дипломат, подчеркнув, что с 2017 года объем совершаемых генконсульством в Хьюстоне консульских действий выросло почти в 2 раза.При этом, пояснил дипломат, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. "Из относительно недавних "нововведений" – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами", - сообщил Захаров. По его словам, с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство."Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии", - сказал дипломат.По замечанию Захарова, "сохранение прежних объемов работы в нынешних условиях кадровой недопредставленности вряд ли будет возможным".
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сша, хьюстон, александра захарова, россия
21:43 27.09.2021
 
Генконсул России оценил политику "визового сдерживания" в США

Генконсул России Захаров в Хьюстоне оценил влияние политики "визового сдерживания" в США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США продолжают политику "визового сдерживания" в отношении российских дипломатов, если ситуация не изменится, к концу года штат генконсульства в РФ в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров.
"Американцы продолжают вести политику "визового сдерживания", не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые "визовые размены" осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось", - рассказал собеседник агентства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телекомпании Deutsche Welle. - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Медведев заявил, что примерно 50 процентов атак на серверы ЦИК шли из США
Он предупредил, что "если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: Ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник".
Как отметил дипломат, "это менее четверти от предусмотренной численности". Он пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа.
"Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон", - напомнил дипломат, подчеркнув, что с 2017 года объем совершаемых генконсульством в Хьюстоне консульских действий выросло почти в 2 раза.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 14:25
В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций
При этом, пояснил дипломат, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. "Из относительно недавних "нововведений" – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами", - сообщил Захаров. По его словам, с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство.
"Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии", - сказал дипломат.
По замечанию Захарова, "сохранение прежних объемов работы в нынешних условиях кадровой недопредставленности вряд ли будет возможным".
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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СШАХьюстонАлександра ЗахароваРоссия
 
 
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