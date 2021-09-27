https://ria.ru/20210927/vetnam-1751939546.html

Посол рассказал о планах Вьетнама по возобновлению туризма

Посол рассказал о планах Вьетнама по возобновлению туризма - РИА Новости, 27.09.2021

Посол рассказал о планах Вьетнама по возобновлению туризма

Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль, пострадавшую от COVID-19, при этом приоритет отдается российским туристам на Фукуоке с ноября 2021 РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:33

2021-09-27T09:33

2021-09-27T10:12

туризм

вьетнам

новости - туризм

кханьхоа

коронавирус covid-19

туристы

туризм

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_674c07fb1d063d40c93e839c384433b0.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль, пострадавшую от COVID-19, при этом приоритет отдается российским туристам на Фукуоке с ноября 2021 года, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.Как сообщалось ранее, власти Вьетнама готовят программу открытия туристического острова Фукуок, относящегося к южновьетнамской провинции Кьензянг, для вакцинированных иностранных туристов, в том числе россиян, с октября 2021 года."Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристическую отрасль Вьетнама. В настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов, при этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок. После этого мы рассмотрим возможность открытия туристических зон в некоторых других местах, таких как Кханьхоа, Дананг", - сказал дипломат.Как отметил Данг Минь Кхой, перед пандемией COVID-19 количество российских туристов во Вьетнаме росло очень быстро, достигнув в 2019 году более 600 тысяч человек."Российские туристы очень заинтересованы в поездках во Вьетнам из-за его красивых пейзажей, чистых пляжей и дружелюбных людей, многие из которых свободно владеют русским языком и культурой", - добавил посол Вьетнама.Отмечалось, что, по решению руководства страны министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама начало согласование мер по открытию острова, популярного у иностранных туристов, с министерствами здравоохранения, общественной безопасности, иностранных дел, обороны, транспорта, а также с министерством информации и связи, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602440016.html

вьетнам

кханьхоа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вьетнам, новости - туризм, кханьхоа, коронавирус covid-19, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь