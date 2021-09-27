https://ria.ru/20210927/vetnam-1751939546.html
Посол рассказал о планах Вьетнама по возобновлению туризма
Посол рассказал о планах Вьетнама по возобновлению туризма - РИА Новости, 27.09.2021
Посол рассказал о планах Вьетнама по возобновлению туризма
Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль, пострадавшую от COVID-19, при этом приоритет отдается российским туристам на Фукуоке с ноября 2021 РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:33
2021-09-27T09:33
2021-09-27T10:12
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль, пострадавшую от COVID-19, при этом приоритет отдается российским туристам на Фукуоке с ноября 2021 года, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.Как сообщалось ранее, власти Вьетнама готовят программу открытия туристического острова Фукуок, относящегося к южновьетнамской провинции Кьензянг, для вакцинированных иностранных туристов, в том числе россиян, с октября 2021 года."Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристическую отрасль Вьетнама. В настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов, при этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок. После этого мы рассмотрим возможность открытия туристических зон в некоторых других местах, таких как Кханьхоа, Дананг", - сказал дипломат.Как отметил Данг Минь Кхой, перед пандемией COVID-19 количество российских туристов во Вьетнаме росло очень быстро, достигнув в 2019 году более 600 тысяч человек."Российские туристы очень заинтересованы в поездках во Вьетнам из-за его красивых пейзажей, чистых пляжей и дружелюбных людей, многие из которых свободно владеют русским языком и культурой", - добавил посол Вьетнама.Отмечалось, что, по решению руководства страны министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама начало согласование мер по открытию острова, популярного у иностранных туристов, с министерствами здравоохранения, общественной безопасности, иностранных дел, обороны, транспорта, а также с министерством информации и связи, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вьетнам, новости - туризм, кханьхоа, коронавирус covid-19, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
09:33 27.09.2021 (обновлено: 10:12 27.09.2021)
Посол рассказал о планах Вьетнама по возобновлению туризма
Посол Вьетнама Данг Мин Кхой: остров Фукуок планируют открыть для туристов с ноября
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам
планирует постепенно открывать туристическую отрасль, пострадавшую от COVID-19, при этом приоритет отдается российским туристам на Фукуоке
с ноября 2021 года, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.
Как сообщалось ранее, власти Вьетнама готовят программу открытия туристического острова Фукуок, относящегося к южновьетнамской провинции Кьензянг, для вакцинированных иностранных туристов, в том числе россиян, с октября 2021 года.
"Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на туристическую отрасль Вьетнама. В настоящее время Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов, при этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок. После этого мы рассмотрим возможность открытия туристических зон в некоторых других местах, таких как Кханьхоа
, Дананг", - сказал дипломат.
Как отметил Данг Минь Кхой, перед пандемией COVID-19 количество российских туристов во Вьетнаме росло очень быстро, достигнув в 2019 году более 600 тысяч человек.
"Российские туристы очень заинтересованы в поездках во Вьетнам из-за его красивых пейзажей, чистых пляжей и дружелюбных людей, многие из которых свободно владеют русским языком и культурой", - добавил посол Вьетнама.
Отмечалось, что, по решению руководства страны министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама начало согласование мер по открытию острова, популярного у иностранных туристов, с министерствами здравоохранения, общественной безопасности, иностранных дел, обороны, транспорта, а также с министерством информации и связи, говорится в сообщении.