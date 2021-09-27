В РФПИ рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"
РФПИ сообщил о высоком росте антител при комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала высокий рост антител к S-белку в рамках совместного исследования в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций... компании "АстраЗенека" и "Р-Фарм" объявляют предварительные данные по вируснейтрализующей активности комбинированного применения вакцины компании "АстраЗенека" (разработана совместно с Оксфордским Университетом) и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V"..., полученные в рамках клинического исследования в Азербайджанской Республике", - говорится в сообщении.
"Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", - добавили в фонде.
Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, второго – "Спутник Лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней.
Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день в исследовании участвуют 100 добровольцев.
Помимо Азербайджана, клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и России. Получено разрешение регуляторов на проведение исследований в Белоруссии.
Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ первым в мире выступил с инициативой о совместных исследованиях комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
В декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных клинических исследований безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V".