https://ria.ru/20210927/vaktsina-1752073157.html
Названы сроки начала клинических испытаний новой вакцины от коронавируса
Названы сроки начала клинических испытаний новой вакцины от коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021
Названы сроки начала клинических испытаний новой вакцины от коронавируса
Клинические исследования вакцины "Бетувакс-КоВ-2" против COVID-19 стартуют в начале октября, говорится в сообщении фонда "Сколково". РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T19:51
2021-09-27T19:51
2021-09-27T20:09
распространение коронавируса
общество
вакцинация
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коронавирусы
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Клинические исследования вакцины "Бетувакс-КоВ-2" против COVID-19 стартуют в начале октября, говорится в сообщении фонда "Сколково".Минздрав ранее выдал разрешение на ее испытания. Согласно реестру, они продлятся до 31 августа 2022 года, в них примут участие 170 добровольцев на базе медицинских организаций в Санкт-Петербурге и Перми."Вакцина не несет в себе генетического материала, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов", — рассказали в фонде.Препарат содержит только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка и, следовательно, снизить его аллергенность.В релизе отмечается, что по результатам доклинических исследований "Бетувакс-КоВ-2" показал хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров антител на животных моделях.Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
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РИА Новости
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общество, вакцинация, санкт-петербург, пермь, фонд "сколково", сколково, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:51 27.09.2021 (обновлено: 20:09 27.09.2021)
Названы сроки начала клинических испытаний новой вакцины от коронавируса
"Сколково": клинические испытания вакцины "Бетувакс" от COVID-19 стартуют в начале октября
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Клинические исследования вакцины "Бетувакс-КоВ-2" против COVID-19 стартуют в начале октября, говорится в сообщении фонда "Сколково"
.
Минздрав ранее выдал разрешение на ее испытания. Согласно реестру, они продлятся до 31 августа 2022 года, в них примут участие 170 добровольцев на базе медицинских организаций в Санкт-Петербурге
и Перми
.
"Вакцина не несет в себе генетического материала, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов", — рассказали в фонде.
Препарат содержит только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка и, следовательно, снизить его аллергенность.
В релизе отмечается, что по результатам доклинических исследований "Бетувакс-КоВ-2" показал хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров антител на животных моделях.
Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V"
, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ
, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона"
от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак"
от центра имени Чумакова РАН
.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.