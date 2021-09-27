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Вучич заявил, что не допустит унижения сербов в Косово

Вучич заявил, что не допустит унижения сербов в Косово - РИА Новости, 27.09.2021

Вучич заявил, что не допустит унижения сербов в Косово

Президент Сербии ответил послам США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также главе миссии ЕС на требование о деэскалации на севере Косово и Метохии: РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:44

2021-09-27T17:44

2021-09-27T17:44

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РАШКА (Сербия), 27 сен - РИА Новости. Президент Сербии ответил послам США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также главе миссии ЕС на требование о деэскалации на севере Косово и Метохии: Белград не допустит унижения Сербии и ее граждан.В ночь на понедельник Вучич сообщил, что в нынешнем кризисе сербские силы не входили на территорию Косово, соблюдая международные соглашения, по его словам, Белград выступает за мир и будет реагировать в случае нападения на сербское население в крае и если не отреагирует НАТО.Патрули миссии KFOR под эгидой НАТО в понедельник прибыли на КПП "Ярине" на административной линии между севером Косово и Метохии и центральной Сербией, по сообщению миссии, для "поддержания безопасности и свободы передвижения".Днем президент Вучич принял послов США, Великобритании, Франции, Италии и Германии и главу постоянной делегации ЕС, которые "потребовали деэскалации кризиса на севере Косово и Метохии"."Мы привержены сохранению мира и соблюдению Брюссельского соглашения, но никак не допустим унижения ни Сербии, ни ее граждан", - цитирует администрация Вучича его ответ западным послам.Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович и начальник генштаба Милан Мойсилович вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко осмотрели в воскресенье подразделения сербской армии в Рашке близ Косово и Метохии. Посольство РФ затем заявило, что руководство Сербии в новом обострении на севере Косово поступает ответственно, напряженность вызвана шагами косовоалбанских властей в Приштине. Глава МИД Сербии Никола Селакович ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова об обстановке в Косово.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.Президент Александр Вучич заявил в специальном обращении вечером в понедельник, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.Полиция самопровозглашенной республики объявила ранее, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку.В понедельник с визитом Белград посетил спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь.

https://ria.ru/20210927/kosovo-1751926521.html

https://ria.ru/20210926/napryazhennost-1751886444.html

https://ria.ru/20210926/kosovo-1751891760.html

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