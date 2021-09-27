https://ria.ru/20210927/ulyanovsk-1751944146.html

В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида

В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида - РИА Новости, 27.09.2021

В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида

Администрация Ульяновска проводит проверку после появления видео, на котором мужчина падает с инвалидной коляски, пытаясь защитить своего пса от бездомных... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:05

2021-09-27T10:05

2021-09-27T10:31

происшествия

заволжский район

ульяновск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_d595cb0ca7071eec08930d75738bf374.jpg

САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Администрация Ульяновска проводит проверку после появления видео, на котором мужчина падает с инвалидной коляски, пытаясь защитить своего пса от бездомных собак, сообщила пресс-служба мэрии города.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина на инвалидной коляске гуляет с собакой. В это время на его пса надает несколько собак, а инвалид, пытаясь защитить своего пса, падает с коляски."По факту нападения собак на мужчину в Заволжском районе на проспекте Ливанова в настоящее время администрацией города проводится проверка", - говорится в сообщении.В администрации города РИА Новости уточнили, что информация об инциденте также передана подрядчику, который занимается отловом безнадзорных животных. По данным мэрии, после поимки собак поместят в приют временного содержания.История эта случилась с баскетболистом-колясочником Александром Левановым. На своей странице в Instagram он сообщил, что является игроком сборной Ульяновской области по баскетболу на колясках, а его пса зовут Баки, что после инцидента ходит гулять со своим питомцем "в другую сторону" от того места, где были "замечены собаки".

https://ria.ru/20210922/saratov-1751382243.html

заволжский район

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, заволжский район, ульяновск