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В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида
В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида - РИА Новости, 27.09.2021
В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида
Администрация Ульяновска проводит проверку после появления видео, на котором мужчина падает с инвалидной коляски, пытаясь защитить своего пса от бездомных... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:05
2021-09-27T10:05
2021-09-27T10:31
происшествия
заволжский район
ульяновск
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САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Администрация Ульяновска проводит проверку после появления видео, на котором мужчина падает с инвалидной коляски, пытаясь защитить своего пса от бездомных собак, сообщила пресс-служба мэрии города.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина на инвалидной коляске гуляет с собакой. В это время на его пса надает несколько собак, а инвалид, пытаясь защитить своего пса, падает с коляски."По факту нападения собак на мужчину в Заволжском районе на проспекте Ливанова в настоящее время администрацией города проводится проверка", - говорится в сообщении.В администрации города РИА Новости уточнили, что информация об инциденте также передана подрядчику, который занимается отловом безнадзорных животных. По данным мэрии, после поимки собак поместят в приют временного содержания.История эта случилась с баскетболистом-колясочником Александром Левановым. На своей странице в Instagram он сообщил, что является игроком сборной Ульяновской области по баскетболу на колясках, а его пса зовут Баки, что после инцидента ходит гулять со своим питомцем "в другую сторону" от того места, где были "замечены собаки".
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происшествия, заволжский район, ульяновск
10:05 27.09.2021 (обновлено: 10:31 27.09.2021)
В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида
Власти Ульяновска проводят проверку после нападения собак на пса инвалида-колясочника
САМАРА, 27 сен - РИА Новости.
Администрация Ульяновска
проводит проверку после появления видео, на котором мужчина падает с инвалидной коляски, пытаясь защитить своего пса от бездомных собак, сообщила пресс-служба мэрии города.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина на инвалидной коляске гуляет с собакой. В это время на его пса надает несколько собак, а инвалид, пытаясь защитить своего пса, падает с коляски.
"По факту нападения собак на мужчину в Заволжском районе
на проспекте Ливанова в настоящее время администрацией города проводится проверка", - говорится в сообщении.
В администрации города РИА Новости уточнили, что информация об инциденте также передана подрядчику, который занимается отловом безнадзорных животных. По данным мэрии, после поимки собак поместят в приют временного содержания.
История эта случилась с баскетболистом-колясочником Александром Левановым. На своей странице в Instagram он сообщил, что является игроком сборной Ульяновской области по баскетболу на колясках, а его пса зовут Баки, что после инцидента ходит гулять со своим питомцем "в другую сторону" от того места, где были "замечены собаки".