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Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом"
Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 28.09.2021
Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом"
Контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-27T23:42
2021-09-28T02:27
будапешт
киев
венгрия
мид украины
газпром
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба."Газпром" и Венгрия в понедельник подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами.По его мнению, отношения между странами "заходят в точку конфликта". Он напомнил, что Киев перенес заседание двусторонней комиссии из-за решения Будапешта подписать контракт с "Газпромом". "И они (Венгрия - ред.), подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", - отметил министр.Кулеба добавил, что Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - подчеркнул он.
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будапешт, киев, венгрия, мид украины, газпром
23:42 27.09.2021 (обновлено: 02:27 28.09.2021)
 
Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом"

Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии из-за подписания газового контракта с Россией

© AP Photo / Pavlo PalamarchukСотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины
Сотрудник газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Газпром" и Венгрия в понедельник подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами.
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Германии есть много вопросов к Венгрии, поэтому я исключаю возможность какой-либо коалиции здесь. Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно", - заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.

По его мнению, отношения между странами "заходят в точку конфликта". Он напомнил, что Киев перенес заседание двусторонней комиссии из-за решения Будапешта подписать контракт с "Газпромом". "И они (Венгрия - ред.), подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", - отметил министр.

Кулеба добавил, что Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - подчеркнул он.
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БудапештКиевВенгрияМИД УкраиныГазпром
 
 
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