23:42 27.09.2021 (обновлено: 02:27 28.09.2021)
Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом"
Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии из-за подписания газового контракта с Россией
© AP Photo / Pavlo PalamarchukСотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Газпром" и Венгрия в понедельник подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами.
"Газпром" и Венгрия в понедельник подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами.
"У Германии есть много вопросов к Венгрии, поэтому я исключаю возможность какой-либо коалиции здесь. Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно", - заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.
По его мнению, отношения между странами "заходят в точку конфликта". Он напомнил, что Киев перенес заседание двусторонней комиссии из-за решения Будапешта подписать контракт с "Газпромом". "И они (Венгрия - ред.), подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", - отметил министр.
Кулеба добавил, что Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - подчеркнул он.
Кулеба добавил, что Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - подчеркнул он.