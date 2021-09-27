https://ria.ru/20210927/ukraina-1752089971.html

Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом"

Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 28.09.2021

Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом"

Контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-27T23:42

2021-09-27T23:42

2021-09-28T02:27

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венгрия

мид украины

газпром

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба."Газпром" и Венгрия в понедельник подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами.По его мнению, отношения между странами "заходят в точку конфликта". Он напомнил, что Киев перенес заседание двусторонней комиссии из-за решения Будапешта подписать контракт с "Газпромом". "И они (Венгрия - ред.), подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", - отметил министр.Кулеба добавил, что Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210928/pushkov-1752091703.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/zakharova-1752052697.html

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киев

венгрия

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будапешт, киев, венгрия, мид украины, газпром