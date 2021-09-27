https://ria.ru/20210927/ukraina-1752089595.html

Киев хочет провести "нормандскую" встречу еще при Меркель

Киев хочет провести "нормандскую" встречу еще при Меркель - РИА Новости, 27.09.2021

Киев хочет провести "нормандскую" встречу еще при Меркель

Киев хочет организовать саммит "нормандской четверки", пока канцлер ФРГ Ангелы Меркель остается у власти, сообщил глава офиса украинского президента Андрей... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T23:27

2021-09-27T23:27

2021-09-27T23:44

в мире

киев

германия

ангела меркель

андрей ермак

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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Киев хочет организовать саммит "нормандской четверки", пока канцлер ФРГ Ангелы Меркель остается у власти, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.Он отметил, что консультации в "нормандском формате" проходят постоянно."И, наконец, мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров "нормандского формата" состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. И мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала", - сказал он в эфире телеканала ICTV.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.

https://ria.ru/20210927/konflikt-1752088945.html

киев

германия

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в мире, киев, германия, ангела меркель, андрей ермак