23:27 27.09.2021 (обновлено: 23:44 27.09.2021)
Киев хочет провести "нормандскую" встречу еще при Меркель
Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в "нормандском формате" прошла при Меркель
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Киев хочет организовать саммит "нормандской четверки", пока канцлер ФРГ Ангелы Меркель остается у власти, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Он отметил, что консультации в "нормандском формате" проходят постоянно.
"И, наконец, мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров "нормандского формата" состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. И мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала", - сказал он в эфире телеканала ICTV.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.