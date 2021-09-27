https://ria.ru/20210927/ukraina-1752047430.html

Украине дорого обходится газотранспортная система, заявил оператор ГТС

Украине дорого обходится газотранспортная система, заявил оператор ГТС - РИА Новости, 27.09.2021

Украине дорого обходится газотранспортная система, заявил оператор ГТС

Украине нужен долгосрочный контракт на транзит газа из России в Европу, без него ей дорого обслуживать свою газотранспортную систему, заявил глава компании... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:23

2021-09-27T17:23

2021-09-27T18:46

экономика

украина

европа

оператор гтс украины

сергей макогон

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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости, Мария Князева. Украине нужен долгосрочный контракт на транзит газа из России в Европу, без него ей дорого обслуживать свою газотранспортную систему, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Нам нужен долгосрочный контракт, который покроет наши операционные нужды", - сказал он на онлайн-конференции Центра европейской политики EPC.Макогон отметил, что обслуживание ГТС очень дорогое, это огромная инфраструктура и тысячи работников. Поэтому стране будет трудно поддерживать ее "без значительных обязательств на долгосрочную перспективу", сказал он.По мнению Макогона, Европа должна помочь в сохранении транзита российского "голубого топлива" через территорию Украины."Северный поток 2 и Турецкий поток 2. Что делать Европе? Расследовать злоупотребление доминирующим положением. Показать солидарность. Ответить решительно. Предохранить транзит через Украину. Не давать исключений из правил ЕС", - говорится в слайдах к его выступлению на онлайн-конференции.Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20210927/gaz-1752037492.html

https://ria.ru/20210923/potok-1751491757.html

https://ria.ru/20210921/gaz-1751068990.html

украина

европа

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экономика, украина, европа, оператор гтс украины, сергей макогон