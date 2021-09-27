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На Украине обсудят отставку спикера Рады и четырех министров
На Украине обсудят отставку спикера Рады и четырех министров - РИА Новости, 27.09.2021
На Украине обсудят отставку спикера Рады и четырех министров
Пропрезидентская партия "Слуга народа" в ходе большого совещания с участием украинского президента Владимира Зеленского обсудит отставку спикера Верховной рады... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:15
2021-09-27T16:15
в мире
украина
владимир зеленский
кабинет министров украины
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" в ходе большого совещания с участием украинского президента Владимира Зеленского обсудит отставку спикера Верховной рады и четырех министров, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.Зеленский на будущих выходных соберет большое совещание фракции "Слуга народа" с участием представителей всех ветвей власти."Во время большого совещания партии "Слуга народа" в Трускавце, которое состоится 1-3 октября, планируют обсудить кадровые ротации – замену спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких глав парламентских комитетов. Однако окончательное решение будет принято на встрече фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским", - пишет издание.По информации источника издания в офисе президента, в случае отставки Разумкова точно потеряют свои портфели глава комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, а также глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.При этом пока непонятно, когда произойдет отставка действующего главы парламента. "Банковая отдает себе отчет в том, что снять Разумкова можно только после масштабной кампании по дискредитации, которая уже, собственно, началась. Но окончательное решение вчера принято не было. Вопрос еще и в том, когда и кем заменить Разумкова. Не факт, что спикером станет (первый вице-спикер парламента Руслан - ред.). Стефанчук. Президент ищет на эту роль не только надежное, но и удачное пиар-лицо", - цитирует издание свой источник.По информации "Зеркала недели", своих должностей могут лишиться глава минсоцполитики Марина Лазебная, глава минобороны Андрей Таран, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
https://ria.ru/20210921/ukraina-1751110165.html
https://ria.ru/20210405/kritika-1604218175.html
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в мире, украина, владимир зеленский, кабинет министров украины, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков
16:15 27.09.2021
 
На Украине обсудят отставку спикера Рады и четырех министров

Партия "Слуга народа" обсудит отставку спикера Рады Разумкова и четырех министров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТрибуна с логотипом партии "Слуга народа"
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" в ходе большого совещания с участием украинского президента Владимира Зеленского обсудит отставку спикера Верховной рады и четырех министров, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.
Зеленский на будущих выходных соберет большое совещание фракции "Слуга народа" с участием представителей всех ветвей власти.
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 12:19
Офис Зеленского обвинил спикера Рады в саботаже инициатив президента
"Во время большого совещания партии "Слуга народа" в Трускавце, которое состоится 1-3 октября, планируют обсудить кадровые ротации – замену спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких глав парламентских комитетов. Однако окончательное решение будет принято на встрече фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским", - пишет издание.
По информации источника издания в офисе президента, в случае отставки Разумкова точно потеряют свои портфели глава комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, а также глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 02:26
Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
При этом пока непонятно, когда произойдет отставка действующего главы парламента. "Банковая отдает себе отчет в том, что снять Разумкова можно только после масштабной кампании по дискредитации, которая уже, собственно, началась. Но окончательное решение вчера принято не было. Вопрос еще и в том, когда и кем заменить Разумкова. Не факт, что спикером станет (первый вице-спикер парламента Руслан - ред.). Стефанчук. Президент ищет на эту роль не только надежное, но и удачное пиар-лицо", - цитирует издание свой источник.
По информации "Зеркала недели", своих должностей могут лишиться глава минсоцполитики Марина Лазебная, глава минобороны Андрей Таран, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:32
Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел Украины
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийКабинет министров УкраиныВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
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