Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/ukraina-1752029630.html
На Украине оценили слова Лукашенко о лагерях для "работы по Белоруссии"
На Украине оценили слова Лукашенко о лагерях для "работы по Белоруссии" - РИА Новости, 27.09.2021
На Украине оценили слова Лукашенко о лагерях для "работы по Белоруссии"
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы создании на Украине тренировочных лагерей "по Белоруссии", являются инсинуациями, Киев не намерен... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:13
2021-09-27T16:13
в мире
киев
белоруссия
мид украины
александр лукашенко
россия
олег николенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749421162_0:142:3078:1873_1920x0_80_0_0_f0aeb1809d3ee49846f15518d517a674.jpg
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы создании на Украине тренировочных лагерей "по Белоруссии", являются инсинуациями, Киев не намерен вмешиваться в дела Минска, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.В понедельник Лукашенко заявил, что на Украине во все большем количестве создаются учебно-тренировочные лагеря, где целенаправленно обучают "работе по Беларуси"."В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".Он высказал мнение, что, говоря о лагерях на Украине, Лукашенко параллельно якобы превращает Белоруссию в сплошную военную базу России. "Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске", - сказал Николенко. Пресс-секретарь МИД отметил, что Украина не вмешивалась и не планирует вмешиваться в дела Белоруссии, а также не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа."Мы всеми силами и средствами будем дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов. И такое же будущее отвечает интересам Белоруссии", - добавил он.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.
https://ria.ru/20210917/istoriya-1750625539.html
https://ria.ru/20210926/zaderzhanie-1751916881.html
https://ria.ru/20210925/belorussiya-1751828424.html
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749421162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc74c8c239c052d0b8d823b803e81c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, белоруссия, мид украины, александр лукашенко, россия, олег николенко
16:13 27.09.2021
 
На Украине оценили слова Лукашенко о лагерях для "работы по Белоруссии"

Пресс-секретарь МИД Николенко: Украина не намерена вмешиваться в дела Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы создании на Украине тренировочных лагерей "по Белоруссии", являются инсинуациями, Киев не намерен вмешиваться в дела Минска, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
В понедельник Лукашенко заявил, что на Украине во все большем количестве создаются учебно-тренировочные лагеря, где целенаправленно обучают "работе по Беларуси".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 23:08
Лукашенко предостерег белорусов от забывания истории
"В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".
Он высказал мнение, что, говоря о лагерях на Украине, Лукашенко параллельно якобы превращает Белоруссию в сплошную военную базу России. "Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске", - сказал Николенко. Пресс-секретарь МИД отметил, что Украина не вмешивалась и не планирует вмешиваться в дела Белоруссии, а также не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа.
Автозак в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 23:30Протесты в Белоруссии
В Белоруссии по делу о забастовках на предприятиях задержали 13 человек
"Мы всеми силами и средствами будем дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов. И такое же будущее отвечает интересам Белоруссии", - добавил он.
Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 23:40
Генсек ООН и глава МИД Белоруссии обсудили события в республике и регионе
 
В миреКиевБелоруссияМИД УкраиныАлександр ЛукашенкоРоссияОлег Николенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
Лента новостейМолния