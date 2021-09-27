https://ria.ru/20210927/ukraina-1752029630.html

На Украине оценили слова Лукашенко о лагерях для "работы по Белоруссии"

На Украине оценили слова Лукашенко о лагерях для "работы по Белоруссии" - РИА Новости, 27.09.2021

На Украине оценили слова Лукашенко о лагерях для "работы по Белоруссии"

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы создании на Украине тренировочных лагерей "по Белоруссии", являются инсинуациями, Киев не намерен... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:13

2021-09-27T16:13

2021-09-27T16:13

в мире

киев

белоруссия

мид украины

александр лукашенко

россия

олег николенко

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КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы создании на Украине тренировочных лагерей "по Белоруссии", являются инсинуациями, Киев не намерен вмешиваться в дела Минска, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.В понедельник Лукашенко заявил, что на Украине во все большем количестве создаются учебно-тренировочные лагеря, где целенаправленно обучают "работе по Беларуси"."В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".Он высказал мнение, что, говоря о лагерях на Украине, Лукашенко параллельно якобы превращает Белоруссию в сплошную военную базу России. "Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске", - сказал Николенко. Пресс-секретарь МИД отметил, что Украина не вмешивалась и не планирует вмешиваться в дела Белоруссии, а также не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа."Мы всеми силами и средствами будем дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов. И такое же будущее отвечает интересам Белоруссии", - добавил он.Отношения Киева и Минска ухудшились тогда, когда МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах главы в Белоруссии в шестой раз, заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, в частности глав ЦИК и МВД республики, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности. Президент Белоруссии обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, Киев эти заявления опровергает.

https://ria.ru/20210917/istoriya-1750625539.html

https://ria.ru/20210926/zaderzhanie-1751916881.html

https://ria.ru/20210925/belorussiya-1751828424.html

киев

белоруссия

россия

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в мире, киев, белоруссия, мид украины, александр лукашенко, россия, олег николенко