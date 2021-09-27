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Украина обратится в ЕК из-за контракта России и Венгрии по газу
Украина обратится в ЕК из-за контракта России и Венгрии по газу - РИА Новости, 27.09.2021
Украина обратится в ЕК из-за контракта России и Венгрии по газу
Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины, заявило министерство иностранных дел Украины. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:55
2021-09-27T15:55
в мире
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газпром
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россия
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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины, заявило министерство иностранных дел Украины.Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям."Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - говорится в заявлении МИД.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового контракта на поставку газа. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.
https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html
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в мире, венгрия, австрия, сербия, газпром, алексей миллер, петер сийярто, россия
15:55 27.09.2021
 
Украина обратится в ЕК из-за контракта России и Венгрии по газу

Украина обратится в ЕК из-за контракта России и Венгрии на поставку газа в обход страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины, заявило министерство иностранных дел Украины.
Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
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"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - говорится в заявлении МИД.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового контракта на поставку газа. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.
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В миреВенгрияАвстрияСербияГазпромАлексей МиллерПетер СийяртоРоссия
 
 
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