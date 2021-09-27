https://ria.ru/20210927/ukraina-1752009604.html
Телеканал Порошенко поздравил экс-президента роликом с "возвращением" Крыма
Телеканал Порошенко поздравил экс-президента роликом с "возвращением" Крыма - РИА Новости, 27.09.2021
Телеканал Порошенко поздравил экс-президента роликом с "возвращением" Крыма
Телеканал "Прямой" поздравил экс-президента Петра Порошенко с днем рождения роликом с ненастоящими мировыми новостями. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:37
2021-09-27T14:37
2021-09-27T15:24
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петр порошенко
владимир макеенко
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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Телеканал "Прямой" поздравил экс-президента Петра Порошенко с днем рождения роликом с ненастоящими мировыми новостями.Ранее бывший глава государства стал владельцем СМИ, купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко, сумма сделки не разглашается.Политик праздновал 56-й день рождения 26 сентября. Канал подготовил видео, в котором Би-би-си сообщила, что Украина вошла в НАТО, CNN — о том, что страна стала членом ЕС и показала рекордный рост ВВП, а Deutsche Welle уведомила, что "под дипломатическим давлением Россия ушла из Донбасса и вернула Крым".Рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Украины, а позднее государство сделало вступление в Североатлантический альянс целью своей внешней политики. В феврале 2019 года парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html
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в мире, киев, оон, севастополь, владимир путин, верховная рада украины, петр порошенко, владимир макеенко, би-би-си, россия
14:37 27.09.2021 (обновлено: 15:24 27.09.2021)
Телеканал Порошенко поздравил экс-президента роликом с "возвращением" Крыма
Телеканал Порошенко поздравил экс-президента роликом, в котором Крым "вернули" Украине