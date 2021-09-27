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В США заявили об усталости от Украины
В США рассказали об усталости от Украины
В США заявили об усталости от Украины
Экс-советник Джорджа Буша — младшего профессор Йельского университета Томас Грэм в интервью "Известиям" объяснил, почему Вашингтон больше не намерен обсуждать... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:23
2021-09-27T11:45
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-советник Джорджа Буша — младшего профессор Йельского университета Томас Грэм в интервью "Известиям" объяснил, почему Вашингтон больше не намерен обсуждать Киев с Москвой.По его словам, Джо Байден исключил украинский вопрос из переговорного поля, так как на Западе устали от этой темы. Американцы сознают, что общее понимание по этому вопросу маловероятно, поэтому глава Белого дома не будет пытаться изменить что-либо кардинально.Комментируя визит Владимира Зеленского в Вашингтон, экс-советник назвал отношения США и Украины вялотекущими. По его мнению, во встрече лидеров не было попыток давления на Россию. Главный приоритет Киева сегодня — решить внутренние проблемы, подытожил он.В начале сентября украинский лидер посетил США. После его встречи с Джо Байденом Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и в сфере гуманитарной помощи. Зеленский заявил, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, россия
11:23 27.09.2021 (обновлено: 11:45 27.09.2021)
 
В США заявили об усталости от Украины

Экс-советник Буша-младшего Грэм: США устали от Украины

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-советник Джорджа Буша — младшего профессор Йельского университета Томас Грэм в интервью "Известиям" объяснил, почему Вашингтон больше не намерен обсуждать Киев с Москвой.
По его словам, Джо Байден исключил украинский вопрос из переговорного поля, так как на Западе устали от этой темы. Американцы сознают, что общее понимание по этому вопросу маловероятно, поэтому глава Белого дома не будет пытаться изменить что-либо кардинально.
"Байден хочет сохранить статус-кво с Россией. Он понимает, что возможность продвижения по украинской тематике крайне ограниченная и большого прогресса здесь не добиться. Поэтому он будет пытаться сохранить все как есть, чтобы не было резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Его бы это устроило", — отметил Грэм.
Комментируя визит Владимира Зеленского в Вашингтон, экс-советник назвал отношения США и Украины вялотекущими. По его мнению, во встрече лидеров не было попыток давления на Россию. Главный приоритет Киева сегодня — решить внутренние проблемы, подытожил он.
В начале сентября украинский лидер посетил США. После его встречи с Джо Байденом Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и в сфере гуманитарной помощи. Зеленский заявил, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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В миреКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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