https://ria.ru/20210927/ukraina-1751960089.html

В США заявили об усталости от Украины

В США рассказали об усталости от Украины

В США заявили об усталости от Украины

Экс-советник Джорджа Буша — младшего профессор Йельского университета Томас Грэм в интервью "Известиям" объяснил, почему Вашингтон больше не намерен обсуждать... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:23

2021-09-27T11:23

2021-09-27T11:45

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748302481_46:250:3003:1913_1920x0_80_0_0_d2d4b8ede5175fc21a4835d675db361f.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-советник Джорджа Буша — младшего профессор Йельского университета Томас Грэм в интервью "Известиям" объяснил, почему Вашингтон больше не намерен обсуждать Киев с Москвой.По его словам, Джо Байден исключил украинский вопрос из переговорного поля, так как на Западе устали от этой темы. Американцы сознают, что общее понимание по этому вопросу маловероятно, поэтому глава Белого дома не будет пытаться изменить что-либо кардинально.Комментируя визит Владимира Зеленского в Вашингтон, экс-советник назвал отношения США и Украины вялотекущими. По его мнению, во встрече лидеров не было попыток давления на Россию. Главный приоритет Киева сегодня — решить внутренние проблемы, подытожил он.В начале сентября украинский лидер посетил США. После его встречи с Джо Байденом Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и в сфере гуманитарной помощи. Зеленский заявил, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги "только приятные слова".

https://ria.ru/20210912/zelenskiy-1749788729.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, россия