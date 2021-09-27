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В Киеве рассказали, как Запад "откровенно кинул" Украину
В Киеве рассказали, как Запад "откровенно кинул" Украину - РИА Новости, 27.09.2021
В Киеве рассказали, как Запад "откровенно кинул" Украину
Европейский союз и, в частности, ФРГ игнорируют интересы Киева и преследуют лишь свои цели, заявил в эфире телеканала "Наш" украинский политический эксперт... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T06:02
2021-09-27T10:32
в мире
украина
германия
ангела меркель
евросоюз
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Европейский союз и, в частности, ФРГ игнорируют интересы Киева и преследуют лишь свои цели, заявил в эфире телеканала "Наш" украинский политический эксперт Тарас Загородний."Мы должны понимать одно: скорее всего, ничего не поменяется в Германии (после выборов в бундестаг. — Прим. ред.). Поэтому все надежды, что выиграют "Зеленые", которые остановят "Северный поток — 2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились", — отметил он.По мнению Загороднего, улучшение отношений с Россией для Германии "уже начато"."Нам, в первую очередь, нужно сделать выводы: то, что нам рассказывают про европейские ценности и так далее, — это туфта", — сказал эксперт.Он призвал перейти к прагматичным взаимоотношениям с Берлином и Брюсселем, а также трезво оценивать все, что западные партнеры говорят Украине."Давить на них в первую очередь в экономической плоскости, потому что отношения с Европейским союзом выглядят как "метрополия-колония", — подчеркнул специалист.Он считает, что из Украины выкачивают ресурсы и ей навязывают свои интересы."Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники", — возмутился Загородний.Сейчас Германия — союзник России, а Украину в ситуации с "Северным потоком — 2" откровенно "кинули", подытожил политолог.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, скоро будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером. Выиграли социал-демократы (СДПГ), блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель занимает второе место с самым низким за всю историю результатом. Третья строчка у "Зеленых", следом идут Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии".
https://ria.ru/20210926/propaganda-1751875325.html
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в мире, украина, германия, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2, россия
06:02 27.09.2021 (обновлено: 10:32 27.09.2021)
 
В Киеве рассказали, как Запад "откровенно кинул" Украину

Киевский эксперт Загородний: Запад "откровенно кинул" Украину в вопросе газа

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Европейский союз и, в частности, ФРГ игнорируют интересы Киева и преследуют лишь свои цели, заявил в эфире телеканала "Наш" украинский политический эксперт Тарас Загородний.
"Мы должны понимать одно: скорее всего, ничего не поменяется в Германии (после выборов в бундестаг. — Прим. ред.). Поэтому все надежды, что выиграют "Зеленые", которые остановят "Северный поток — 2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились", — отметил он.
По мнению Загороднего, улучшение отношений с Россией для Германии "уже начато".
"Нам, в первую очередь, нужно сделать выводы: то, что нам рассказывают про европейские ценности и так далее, — это туфта", — сказал эксперт.
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Он призвал перейти к прагматичным взаимоотношениям с Берлином и Брюсселем, а также трезво оценивать все, что западные партнеры говорят Украине.
"Давить на них в первую очередь в экономической плоскости, потому что отношения с Европейским союзом выглядят как "метрополия-колония", — подчеркнул специалист.
Он считает, что из Украины выкачивают ресурсы и ей навязывают свои интересы.
"Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники", — возмутился Загородний.
Сейчас Германия — союзник России, а Украину в ситуации с "Северным потоком — 2" откровенно "кинули", подытожил политолог.
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В миреУкраинаГерманияАнгела МеркельЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
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