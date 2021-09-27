https://ria.ru/20210927/ukraina-1751927945.html

В Киеве рассказали, как Запад "откровенно кинул" Украину

В Киеве рассказали, как Запад "откровенно кинул" Украину - РИА Новости, 27.09.2021

В Киеве рассказали, как Запад "откровенно кинул" Украину

Европейский союз и, в частности, ФРГ игнорируют интересы Киева и преследуют лишь свои цели, заявил в эфире телеканала "Наш" украинский политический эксперт... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T06:02

2021-09-27T06:02

2021-09-27T10:32

в мире

украина

германия

ангела меркель

евросоюз

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Европейский союз и, в частности, ФРГ игнорируют интересы Киева и преследуют лишь свои цели, заявил в эфире телеканала "Наш" украинский политический эксперт Тарас Загородний."Мы должны понимать одно: скорее всего, ничего не поменяется в Германии (после выборов в бундестаг. — Прим. ред.). Поэтому все надежды, что выиграют "Зеленые", которые остановят "Северный поток — 2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились", — отметил он.По мнению Загороднего, улучшение отношений с Россией для Германии "уже начато"."Нам, в первую очередь, нужно сделать выводы: то, что нам рассказывают про европейские ценности и так далее, — это туфта", — сказал эксперт.Он призвал перейти к прагматичным взаимоотношениям с Берлином и Брюсселем, а также трезво оценивать все, что западные партнеры говорят Украине."Давить на них в первую очередь в экономической плоскости, потому что отношения с Европейским союзом выглядят как "метрополия-колония", — подчеркнул специалист.Он считает, что из Украины выкачивают ресурсы и ей навязывают свои интересы."Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники", — возмутился Загородний.Сейчас Германия — союзник России, а Украину в ситуации с "Северным потоком — 2" откровенно "кинули", подытожил политолог.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, скоро будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером. Выиграли социал-демократы (СДПГ), блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель занимает второе место с самым низким за всю историю результатом. Третья строчка у "Зеленых", следом идут Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии".

https://ria.ru/20210926/propaganda-1751875325.html

https://ria.ru/20210926/ukraina-1751780199.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2, россия