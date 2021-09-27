https://ria.ru/20210927/ukraina-1751925554.html

Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО

Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО - РИА Новости, 27.09.2021

Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный проводимым странами Запада и Россией военным учениям, в том числе американо-украинским маневрам... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T04:00

2021-09-27T04:00

2021-09-27T04:00

в мире

украина

сша

германия

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный проводимым странами Запада и Россией военным учениям, в том числе американо-украинским маневрам Rapid Trident.Как говорится в статье, в последние месяцы многочисленные военные маневры "усилили международную напряженность". Как отмечает издание, на западе Украины проходят учения с участием США и некоторых других стран НАТО, при этом после начала маневров Россия провела собственные учения в Черном море. "С 90-х годов Украина регулярно проводит учения с частями НАТО. С 2019 года цель вступления страны в западный военный альянс закреплена в конституции", - напоминает Der Spiegel.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украина никогда не вступит в НАТО. Для этого нет никаких причин. США и НАТО и так уже давно могут пользоваться всеми украинскими ресурсами — воздушным пространством, аэродромами и казармами. Государства НАТО снабжают Украину оружием и свободно могут размещать на ее территории свои системы вооружения. А если конфликт с Россией будет развиваться в нежелательном направлении, то НАТО может свернуть всю свою деятельность на Украине без всякого риска для себя, ведь альянс не брал на себя обязательств помогать", – указал пользователь Aleksander."Украинским властям неплохо было бы посмотреть, что происходило в Афганистане, как вертолеты и автомашины спешно набивают деньгами и ищут кратчайшую дорогу к аэропорту. Вот настолько надежна помощь США", - написал другой комментатор."Восхититься успехами богатого покровителя Украины мы можем в Афганистане", – выразил аналогичное мнение LeaS."Дискуссия простая. Маневры России - зло, маневры НАТО служат миру и безопасности", - сыронизировал Boca."Обычные игры мускулами, которые известны уже много лет", - подвел итог unter_the_moon_of_love.Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750367580.html

https://ria.ru/20210916/voyna-1750349072.html

украина

сша

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, германия, дмитрий песков, нато, россия