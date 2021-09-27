https://ria.ru/20210927/ucheniya-1751929112.html

В Крыму начались масштабные учения десантных войск

В Крыму начались масштабные учения десантных войск - РИА Новости, 27.09.2021

В Крыму начались масштабные учения десантных войск

Масштабные учения десантных войск начались в Крыму, в них задействуют около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:07

2021-09-27T07:07

2021-09-27T07:07

безопасность

воздушно-десантные войска россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Масштабные учения десантных войск начались в Крыму, в них задействуют около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ пройдут на полигоне "Опук" в восточной части Крыма. Продлятся они три дня.Начнутся учения с марша-броска подразделений к месту выполнения задач. В этих целях используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение."Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - подчеркнули в пресс-службе.Десантники отработают организацию маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения - наступательные действия, нанося урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.

https://ria.ru/20210927/trenirovka-1751927768.html

https://ria.ru/20210912/voennye-1749783131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, воздушно-десантные войска россии