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В Крыму начались масштабные учения десантных войск
В Крыму начались масштабные учения десантных войск - РИА Новости, 27.09.2021
В Крыму начались масштабные учения десантных войск
Масштабные учения десантных войск начались в Крыму, в них задействуют около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:07
2021-09-27T07:07
безопасность
воздушно-десантные войска россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Масштабные учения десантных войск начались в Крыму, в них задействуют около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ пройдут на полигоне "Опук" в восточной части Крыма. Продлятся они три дня.Начнутся учения с марша-броска подразделений к месту выполнения задач. В этих целях используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение."Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - подчеркнули в пресс-службе.Десантники отработают организацию маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения - наступательные действия, нанося урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.
https://ria.ru/20210927/trenirovka-1751927768.html
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безопасность, воздушно-десантные войска россии
07:07 27.09.2021
 
В Крыму начались масштабные учения десантных войск

В Крыму начались масштабные учения десантных войск с более 100 единиц боевой техники

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВДВ
Военнослужащие ВДВ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Масштабные учения десантных войск начались в Крыму, в них задействуют около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ пройдут на полигоне "Опук" в восточной части Крыма. Продлятся они три дня.
"Всего в полковом тактическом учении будет задействовано до 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.
Начнутся учения с марша-броска подразделений к месту выполнения задач. В этих целях используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", поступившие летом этого года в соединение.
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"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб", - подчеркнули в пресс-службе.
Десантники отработают организацию маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения - наступательные действия, нанося урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30.
В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.
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