https://ria.ru/20210927/tyuringiya-1751922378.html
"АдГ" занимает первое место на выборах в бундестаг в Тюрингии
"АдГ" занимает первое место на выборах в бундестаг в Тюрингии - РИА Новости, 27.09.2021
"АдГ" занимает первое место на выборах в бундестаг в Тюрингии
Партия "Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в федеральной земле Тюрингия, слегка опережая Социал-демократическую партию, согласно... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:48
2021-09-27T01:48
2021-09-27T02:19
в мире
тюрингия
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в федеральной земле Тюрингия, слегка опережая Социал-демократическую партию, согласно предварительному подсчету голосов со всех участков, которые обнародовал ЦИК.По партийным спискам "Альтернатива для Германии" получает 24% голосов, СДПГ получает 23,4%, христианские демократы третьи с 16,9%, четвертое место занимают "Левые" с 11,4%, свободные демократы получают 9%, а "Зеленые" занимают последнее место с 6,6%.Кроме того, кандидаты от "Альтернативы для Германии" выигрывают в половине из восьми одномандатных округов, СДПГ берет три округа, ХДС – лишь один. По сравнению с 2017 годом ХДС ухудшает результаты в регионе на 11,9% в голосовании по партийным спискам, "Левые" также теряют 5,5%, остальные улучшили результаты - СДПГ на 10,2%, "Зеленые" на 2,5%, АдГ на 1,3%, СвДП на 1,2%.Схожая ситуация складывается в другой восточногерманской земле Саксония, но там подсчитаны голоса не со всех округов. "Альтернатива для Германии" занимает также первое место с более уверенным отрывом - 26,7% по партийным спискам против 18,8% у идущих вторыми социал-демократов. Третьи ХДС с 17,5%, далее следуют свободные демократы с 11,1%, "Левые" идут четвертыми с 8,7%, а "Зеленые" также занимают последнее место с 7,1%.
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в мире, тюрингия, выборы в парламент германии
01:48 27.09.2021 (обновлено: 02:19 27.09.2021)
"АдГ" занимает первое место на выборах в бундестаг в Тюрингии
"АдГ" лидирует на выборах в бундестаг в Тюрингии, опережая СДПГ
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости.
Партия "Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в федеральной земле Тюрингия
, слегка опережая Социал-демократическую партию, согласно предварительному подсчету голосов со всех участков, которые обнародовал ЦИК.
По партийным спискам "Альтернатива для Германии" получает 24% голосов, СДПГ получает 23,4%, христианские демократы третьи с 16,9%, четвертое место занимают "Левые" с 11,4%, свободные демократы получают 9%, а "Зеленые" занимают последнее место с 6,6%.
Кроме того, кандидаты от "Альтернативы для Германии" выигрывают в половине из восьми одномандатных округов, СДПГ берет три округа, ХДС – лишь один. По сравнению с 2017 годом ХДС ухудшает результаты в регионе на 11,9% в голосовании по партийным спискам, "Левые" также теряют 5,5%, остальные улучшили результаты - СДПГ на 10,2%, "Зеленые" на 2,5%, АдГ на 1,3%, СвДП на 1,2%.
Схожая ситуация складывается в другой восточногерманской земле Саксония
, но там подсчитаны голоса не со всех округов. "Альтернатива для Германии" занимает также первое место с более уверенным отрывом - 26,7% по партийным спискам против 18,8% у идущих вторыми социал-демократов. Третьи ХДС с 17,5%, далее следуют свободные демократы с 11,1%, "Левые" идут четвертыми с 8,7%, а "Зеленые" также занимают последнее место с 7,1%.